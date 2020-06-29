В Колумбии число случаев COVID-19 превысило 91 тысячу

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Колумбии превысило 90 тысяч, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения страны в Twitter.
Согласно последним данным ведомства, за сутки в стране было выявлено 3178 новых случаев заражения. Общее число заболевших достигло отметки в 91 769. Помимо этого за последние сутки от коронавируса скончались 167 человек, общее число летальных исходов увеличилось до 3106. С момента начала эпидемии в Колумбии выздоровели 38 280 пациентов.
Ранее президент Колумбии Иван Дуке сообщил о продлении до 15 июля карантина, действующего в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
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