В Колумбии число случаев COVID-19 превысило 91 тысячу

Согласно последним данным ведомства, за сутки в стране было выявлено 3178 новых случаев заражения. Общее число заболевших достигло отметки в 91 769. Помимо этого за последние сутки от коронавируса скончались 167 человек, общее число летальных исходов увеличилось до 3106. С момента начала эпидемии в Колумбии выздоровели 38 280 пациентов.