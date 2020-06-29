https://ria.ru/20200629/1573606316.html
В Минтруде назвали число россиян, получающих пенсии
Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила, что 42 миллиона россиян являются получателями пенсий. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T09:51
2020-06-29T10:30
россия
ольга баталина
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество