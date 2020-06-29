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В Минтруде назвали число россиян, получающих пенсии
Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила, что 42 миллиона россиян являются получателями пенсий. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:30
россия
ольга баталина
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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россия, ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

В Минтруде назвали число россиян, получающих пенсии

09:51 29.06.2020 (обновлено: 10:30 29.06.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПосетительница в отделении пенсионного фонда
Посетительница в отделении пенсионного фонда
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Посетительница в отделении пенсионного фонда . Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила, что 42 миллиона россиян являются получателями пенсий.

"Сорок два миллиона человек в нашей стране - это получатели пенсий, причём разных пенсий", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Баталина уточнила, что это не только пенсии по старости, но и по потере кормильца, инвалидности, а также социальные пенсии.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 января 2020 года численность населения России, по данным Росстата, составила 146,748 миллиона человек.
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РоссияОльга БаталинаМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
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