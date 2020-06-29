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Зариф примет участие в заседании СБ ООН по ядерной сделке
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф примет участие в заседании СБ ООН по исполнению резолюции Совета безопасности ООН, касающейся ядерной... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T09:51
аббас мусави
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
мохаммад джавад зариф
мид ирана
совет безопасности оон
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в мире
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аббас мусави, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мохаммад джавад зариф, мид ирана, совет безопасности оон, оон, в мире

Зариф примет участие в заседании СБ ООН по ядерной сделке

09:51 29.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГЕРАН, 29 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф примет участие в заседании СБ ООН по исполнению резолюции Совета безопасности ООН, касающейся ядерной сделки, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Завтра Зариф примет участие и выступит в ходе заседания СБ ООН, которое будет посвящено докладу секретариата организации по поводу реализации резолюции 2231", - сказал Мусави в ходе брифинга, добавив, что министр подключится к встрече по видеосвязи.
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В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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Аббас МусавиСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаСовет Безопасности ООНООНВ мире
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