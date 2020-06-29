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В центре "Вороновское" лечатся более 150 пациентов с COVID-19
Более 150 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T09:48
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сергей переходов (врач)
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сергей переходов (врач), общество

В центре "Вороновское" лечатся более 150 пациентов с COVID-19

09:48 29.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более 150 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей Переходов.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 29 июня состоит на лечении 155 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 153, подтвержденных с COVID – 155, с кислородной поддержкой – 102, на ИВЛ – четыре", - написал он в Facebook.

Главврач подчеркнул, что за сутки поступил один человек.
"Вчера умерли две женщины в возрасте 82 и 85 лет с положительным COVID", - добавил Переходов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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