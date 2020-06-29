В центре "Вороновское" лечатся более 150 пациентов с COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 29 июня состоит на лечении 155 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 153, подтвержденных с COVID – 155, с кислородной поддержкой – 102, на ИВЛ – четыре", - написал он в Facebook.