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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573606118.html
В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Четыре мальчика и две девочки оказались среди 44 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число больных возросло до 4681, сообщила... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T09:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
тамбовская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, тамбовская область, общество

В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19

09:47 29.06.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинВодитель машины скорой помощи
Водитель машины скорой помощи
© РИА Новости / Александр Гальперин
Водитель машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Четыре мальчика и две девочки оказались среди 44 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число больных возросло до 4681, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждено 44 новых случая COVID-19.
"Из них: 17 мужчин, 21 женщина, 6 детей (девочки 2, 15 лет, мальчики 3, 6, 11, 15 лет). Возраст взрослых от 20 до 87 лет. Прибывших из других регионов нет, 44 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
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Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4681, из них 1645 без клинических проявлений.
Выздоровели 2883 пациента, в том числе 1353 были выписаны из стационара, 1530 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умер 21 человек.
На госпитализации в настоящий момент остаются 464 человека, из них диагноз "пневмония" у 372 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 3252 человека, из них подтверждённых случаев COVID-19 - 1313.
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Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗТамбовская областьОбщество
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