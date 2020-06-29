В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19

ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Четыре мальчика и две девочки оказались среди 44 новых пациентов с коронавирусом в Четыре мальчика и две девочки оказались среди 44 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области , общее число больных возросло до 4681, сообщила администрация региона.

За сутки в регионе подтверждено 44 новых случая COVID-19.

"Из них: 17 мужчин, 21 женщина, 6 детей (девочки 2, 15 лет, мальчики 3, 6, 11, 15 лет). Возраст взрослых от 20 до 87 лет. Прибывших из других регионов нет, 44 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4681, из них 1645 без клинических проявлений.

Выздоровели 2883 пациента, в том числе 1353 были выписаны из стационара, 1530 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умер 21 человек.

На госпитализации в настоящий момент остаются 464 человека, из них диагноз "пневмония" у 372 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 3252 человека, из них подтверждённых случаев COVID-19 - 1313.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.