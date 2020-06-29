В Приморье пьяный водитель сбил насмерть ребенка и скрылся с места ДТП

ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Водитель в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил в Приморье 14-летнюю девочку и скрылся, мужчину нашли по номерному знаку автомобиля, который он потерял, сообщает региональное Водитель в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил в Приморье 14-летнюю девочку и скрылся, мужчину нашли по номерному знаку автомобиля, который он потерял, сообщает региональное УМВД РФ

"Около полуночи ребенок возвращался домой без сопровождения взрослых. За рулем автомобиля Toyota Granvia находился 50-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. В результате удара девочка получила тяжелые травмы, от которых впоследствии скончалась. Водитель, совершивший автоаварию со смертельным исходом, с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия полицейские нашли номерной знак автомобиля. По нему правоохранители установили личность владельца машины. Вскоре водителя задержали, на его авто были механические повреждения, характерные для ДТП. Экспертиза показала, что мужчина пьян.

На момент ДТП его стаж управления составлял 19 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД в этом году мужчину не привлекали.