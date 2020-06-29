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В Приморье пьяный водитель сбил насмерть ребенка и скрылся с места ДТП
Водитель в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил в Приморье 14-летнюю девочку и скрылся, мужчину нашли по номерному знаку автомобиля, который он... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T09:46
умвд рф
происшествия
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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умвд рф, происшествия

В Приморье пьяный водитель сбил насмерть ребенка и скрылся с места ДТП

09:46 29.06.2020
492
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Водитель в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил в Приморье 14-летнюю девочку и скрылся, мужчину нашли по номерному знаку автомобиля, который он потерял, сообщает региональное УМВД РФ.
"Около полуночи ребенок возвращался домой без сопровождения взрослых. За рулем автомобиля Toyota Granvia находился 50-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. В результате удара девочка получила тяжелые травмы, от которых впоследствии скончалась. Водитель, совершивший автоаварию со смертельным исходом, с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.
В ходе осмотра места происшествия полицейские нашли номерной знак автомобиля. По нему правоохранители установили личность владельца машины. Вскоре водителя задержали, на его авто были механические повреждения, характерные для ДТП. Экспертиза показала, что мужчина пьян.
На момент ДТП его стаж управления составлял 19 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД в этом году мужчину не привлекали.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.
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8 июня, 16:14
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6020201
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