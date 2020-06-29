СК проверит, почему жительница Вологды дважды проголосовала по поправкам

"Следственным отделом по городу Вологда СУСК России по Вологодской области проводится доследственная проверка по факту двойного получения бюллетеней для голосования", - говорится в сообщении.

Согласно КоАП РФ, получение в избирательной комиссии бюллетеня для участия в голосовании более одного раза в ходе одного и того же голосования при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности наказывается штрафом в размере 30 тысячи рублей.