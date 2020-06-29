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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200629/1573605935.html
СК проверит, почему жительница Вологды дважды проголосовала по поправкам
Следователи в Вологде начали доследственную проверку после того, как избирательная комиссия области выявила факт двойного голосования по поправкам к... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T09:44
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
вологда
вологодский район
вологодская область
происшествия
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вологда
вологодский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
конституция рф, владимир путин, вологда, вологодский район, вологодская область, происшествия

СК проверит, почему жительница Вологды дважды проголосовала по поправкам

09:44 29.06.2020
1386
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Следователи в Вологде начали доследственную проверку после того, как избирательная комиссия области выявила факт двойного голосования по поправкам к Конституции, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Ранее в избирательной комиссии Вологодской области сообщили, что 26 июня на одном из избирательных участков Вологды участница голосования, получив бюллетень, проголосовала в помещении своего участка, а через некоторое время, не уведомив о своем голосовании членов комиссии, проголосовала и на придомовой территории. По данным избиркома, полиция начала проверку.
"Следственным отделом по городу Вологда СУСК России по Вологодской области проводится доследственная проверка по факту двойного получения бюллетеней для голосования", - говорится в сообщении.
Общественный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Вчера, 20:18
На онлайн-голосование по поправкам "пришли" свыше 80%. Два дня впереди
Следствие установило, что дважды проголосовавшая женщина является членом территориальной избирательной комиссии Вологодского района от КПРФ с правом решающего голоса. Сведения о выдаче ей бюллетеней получены и приобщены к материалам проверки.
Согласно КоАП РФ, получение в избирательной комиссии бюллетеня для участия в голосовании более одного раза в ходе одного и того же голосования при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности наказывается штрафом в размере 30 тысячи рублей.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.
Голосование по поправкам в Конституцию: день четвертый
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Воскресенье, 28 июня, — четвертый день голосования по поправкам к Конституции.

На избирательном участке No 726 во Владивостоке во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
1 из 12

Воскресенье, 28 июня, — четвертый день голосования по поправкам к Конституции.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Илья Наймушин

Избирательные участки работают с 10:00 до 20:00.

Женщине измеряют температуру при входе на избирательный участок №81 в сельском клубе поселка Усть-Мана Красноярского края, где проводится голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
2 из 12

Избирательные участки работают с 10:00 до 20:00.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Проголосовать можно также на дому или на мобильном избирательном пункте.

Избирательный участок на придомовой территории в Новосибирске во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
3 из 12

Проголосовать можно также на дому или на мобильном избирательном пункте.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Кроме того, в двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область. На утро воскресенья явка на онлайн-голосовании превысила 75 процентов.

Мужчина у информационного стенда на избирательном участке No 726 во Владивостоке во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
4 из 12

Кроме того, в двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область. На утро воскресенья явка на онлайн-голосовании превысила 75 процентов.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В первые три дня явка составила 28,46 процента. Проголосовали почти 31 миллион россиян.

Женщина на избирательном участке No 726 во Владивостоке во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
5 из 12

В первые три дня явка составила 28,46 процента. Проголосовали почти 31 миллион россиян.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Илья Наймушин

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, более половины проголосовавших — 58 процентов — пришли на участки для голосования.

Избирательный участок №81 в сельском клубе поселка Усть-Мана Красноярского края, где проводится голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
6 из 12

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, более половины проголосовавших — 58 процентов — пришли на участки для голосования.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Голосование проходит с соблюдением всех санитарных норм.

Женщина показывает свой паспорт члену избирательной комиссии на избирательном участке в Новосибирске во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
7 из 12

Голосование проходит с соблюдением всех санитарных норм.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Информационно-справочный центр ЦИК принял около 390 обращений по поводу голосования.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
8 из 12

Информационно-справочный центр ЦИК принял около 390 обращений по поводу голосования.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Центризбирком создал мониторинговую группу для отслеживания сообщений о недостатках и недоработках в ходе голосования.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова после заседания ЦИК РФ
9 из 12

Центризбирком создал мониторинговую группу для отслеживания сообщений о недостатках и недоработках в ходе голосования.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Урна для голосования с бюллетенями на избирательном участке в Новосибирске.

Урна для голосования с бюллетенями на избирательном участке в Новосибирске во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
10 из 12

Урна для голосования с бюллетенями на избирательном участке в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Виктория Иванова / Перейти в фотобанк

Голосование организовано и за рубежом. Фото из посольства России в Париже.

Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в посольстве Российской Федерации в Париже
11 из 12

Голосование организовано и за рубежом. Фото из посольства России в Париже.

© РИА Новости / Виктория Иванова
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в городах России
12 из 12

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 12

Воскресенье, 28 июня, — четвертый день голосования по поправкам к Конституции.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 12

Избирательные участки работают с 10:00 до 20:00.

© РИА Новости / Илья Наймушин
3 из 12

Проголосовать можно также на дому или на мобильном избирательном пункте.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 12

Кроме того, в двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область. На утро воскресенья явка на онлайн-голосовании превысила 75 процентов.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 12

В первые три дня явка составила 28,46 процента. Проголосовали почти 31 миллион россиян.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 12

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, более половины проголосовавших — 58 процентов — пришли на участки для голосования.

© РИА Новости / Илья Наймушин
7 из 12

Голосование проходит с соблюдением всех санитарных норм.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
8 из 12

Информационно-справочный центр ЦИК принял около 390 обращений по поводу голосования.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
9 из 12

Центризбирком создал мониторинговую группу для отслеживания сообщений о недостатках и недоработках в ходе голосования.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
10 из 12

Урна для голосования с бюллетенями на избирательном участке в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Голосование организовано и за рубежом. Фото из посольства России в Париже.

© РИА Новости / Виктория Иванова
Перейти в фотобанк
12 из 12

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинВологдаВологодский районВологодская областьПроисшествия
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