В Тульской области расследуют гибель школьницы, пропавшей три дня назад

ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства и причины гибели 13-летней школьницы из Тульской области, тело которой было обнаружено вечером в воскресенье после трех дней поисков, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Школьница ушла из дома в поселке Бородинский Киреевского района Тульской области 25 июня. Поисками девочки занимались сотрудники следственного управления, региональных управлений МЧС, МВД, Росгвардии, ФСИН, состав 106 гвардейской Воздушно-десантной дивизии, поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт". По факту безвестного исчезновения 13-летней девочки было возбуждено дело об убийстве малолетнего.
"Примерно в 21:40 28 июня... в лесопосадке вблизи поселка Бородинский Киреевского района Тульской области обнаружено тело 13-летней девочки, без вести пропавшей три дня назад", - говорится в сообщении.
Следствие провело осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
21 ноября 2019, 16:19АкцентыГлавное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.