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В Тульской области расследуют гибель школьницы, пропавшей три дня назад
Следователи выясняют обстоятельства и причины гибели 13-летней школьницы из Тульской области, тело которой было обнаружено вечером в воскресенье после трех дней РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T09:44
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тульская область
происшествия
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тульская область, происшествия

В Тульской области расследуют гибель школьницы, пропавшей три дня назад

09:44 29.06.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства и причины гибели 13-летней школьницы из Тульской области, тело которой было обнаружено вечером в воскресенье после трех дней поисков, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Школьница ушла из дома в поселке Бородинский Киреевского района Тульской области 25 июня. Поисками девочки занимались сотрудники следственного управления, региональных управлений МЧС, МВД, Росгвардии, ФСИН, состав 106 гвардейской Воздушно-десантной дивизии, поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт". По факту безвестного исчезновения 13-летней девочки было возбуждено дело об убийстве малолетнего.
"Примерно в 21:40 28 июня... в лесопосадке вблизи поселка Бородинский Киреевского района Тульской области обнаружено тело 13-летней девочки, без вести пропавшей три дня назад", - говорится в сообщении.
Следствие провело осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Поиски пропавшего в Новосибирской области 8-летнего Кости Кривошеева
21 ноября 2019, 16:19Акценты
Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тульская областьПроисшествия
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