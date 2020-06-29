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Распространение нового коронавируса
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В Гондурасе продлили комендантский час
Рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом зарегистрирован в Гондурасе, за последние 24 часа там заболели 1075 человек, свидетельствуют данные,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T09:43
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус covid-19, хуан орландо эрнандес, гондурас, в мире

В Гондурасе продлили комендантский час

09:43 29.06.2020
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© AP Photo / Elmer MartinezМедицинские работники и сотрудники правоохранительных органов возле больницы в Тегусигальпе, Гондурас
Медицинские работники и сотрудники правоохранительных органов возле больницы в Тегусигальпе, Гондурас
© AP Photo / Elmer Martinez
Медицинские работники и сотрудники правоохранительных органов возле больницы в Тегусигальпе, Гондурас. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом зарегистрирован в Гондурасе, за последние 24 часа там заболели 1075 человек, свидетельствуют данные, опубликованные министерством здравоохранения страны.
"По данным за 28 июня, подтверждено 1075 новых случаев COVID-19, общее число зараженных составляет 18 082, 1875 пациентов выздоровели", - сообщили в министерстве. Также сообщается, что в общей сложности в результате заражения коронавирусом в стране зафиксировано 479 летальных случаев.
Министерство общественной безопасности в воскресенье сообщило, что комендантский час, введенный ранее на национальном уровне, будет продлен до 12 июля.
Ранее сообщалось, что президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес госпитализирован с подтвержденным COVID-19 и пневмонией. "Я по-прежнему в больнице, но постоянно работаю, чтобы служить своему народу", - написал он в Twitter в воскресенье.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хуан Орландо ЭрнандесГондурасВ мире
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