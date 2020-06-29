В Гондурасе продлили комендантский час

"По данным за 28 июня, подтверждено 1075 новых случаев COVID-19, общее число зараженных составляет 18 082, 1875 пациентов выздоровели", - сообщили в министерстве. Также сообщается, что в общей сложности в результате заражения коронавирусом в стране зафиксировано 479 летальных случаев.