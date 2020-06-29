В Подмосковье ликвидируют последствия сброса сточных вод на реке Талица

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что жители подмосковной Талицы обнаружили на реке пену, от которой исходит неприятный запах. Химию в воду сливают из местной промзоны, а центрального водоснабжения в деревне нет, рассказал канал.
"В настоящее время сотрудниками филиала "Межрайонный Щелковский Водоканал" - "Водоканал Пушкинского района" принимаются механические меры по удалению образующейся пены на сбросе очищенной сточной воды с очистных сооружений в реке Талица и продолжается привоз активного ила на очистные сооружения", - сказал собеседник агентства.
Ранее в реку был осуществлен сброс сточных вод с присутствием веществ, недопустимых для очистных сооружений биологической очистки, в связи с чем произошла частичная гибель активного ила с образованием поверхностно-активных веществ, рассказали в ведомстве.