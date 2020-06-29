В Подмосковье ликвидируют последствия сброса сточных вод на реке Талица

"В настоящее время сотрудниками филиала "Межрайонный Щелковский Водоканал" - "Водоканал Пушкинского района" принимаются механические меры по удалению образующейся пены на сбросе очищенной сточной воды с очистных сооружений в реке Талица и продолжается привоз активного ила на очистные сооружения", - сказал собеседник агентства.