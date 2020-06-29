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В Подмосковье ликвидируют последствия сброса сточных вод на реке Талица
Последствия сброса сточных вод с присутствием недопустимых веществ ликвидируют на реке Талица в подмосковном Пушкино, сейчас туда завозят активный ил, сообщает... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T09:58
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общество
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60
талица, пушкино, общество

В Подмосковье ликвидируют последствия сброса сточных вод на реке Талица

09:42 29.06.2020 (обновлено: 09:58 29.06.2020)
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© Фото : сообщество Пушкино LIVE во ВконтактеСброс сточных вод в реку Талица
Сброс сточных вод в реку Талица
© Фото : сообщество Пушкино LIVE во Вконтакте
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Последствия сброса сточных вод с присутствием недопустимых веществ ликвидируют на реке Талица в подмосковном Пушкино, сейчас туда завозят активный ил, сообщает РИА Новости пресс-служба муниципалитета.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что жители подмосковной Талицы обнаружили на реке пену, от которой исходит неприятный запах. Химию в воду сливают из местной промзоны, а центрального водоснабжения в деревне нет, рассказал канал.
"В настоящее время сотрудниками филиала "Межрайонный Щелковский Водоканал" - "Водоканал Пушкинского района" принимаются механические меры по удалению образующейся пены на сбросе очищенной сточной воды с очистных сооружений в реке Талица и продолжается привоз активного ила на очистные сооружения", - сказал собеседник агентства.
Ранее в реку был осуществлен сброс сточных вод с присутствием веществ, недопустимых для очистных сооружений биологической очистки, в связи с чем произошла частичная гибель активного ила с образованием поверхностно-активных веществ, рассказали в ведомстве.
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