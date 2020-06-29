МИД Ирана пригрозил последствиями в случае продления оружейного эмбарго

"Продление оружейных санкций (против Ирана) будет нарушением положений резолюции СБ ООН 2231 и, безусловно, будет иметь последствия", - сказал Мусави в ходе брифинга, добавив, что ответственность за это понесут страны, поддерживавшие продление эмбарго, которое истекает осенью.