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МИД Ирана пригрозил последствиями в случае продления оружейного эмбарго
Продление оружейного эмбарго против Ирана будет иметь последствия, сообщил официальный представитель иранского министерства иностранных дел Аббас Мусави. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T09:41
аббас мусави
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
совет безопасности оон
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иран
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аббас мусави, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), совет безопасности оон, евросоюз, тегеран (город), иран, сша, в мире

МИД Ирана пригрозил последствиями в случае продления оружейного эмбарго

09:41 29.06.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровОфициальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
© РИА Новости / Антон Быстров
ТЕГЕРАН, 29 июн – РИА Новости. Продление оружейного эмбарго против Ирана будет иметь последствия, сообщил официальный представитель иранского министерства иностранных дел Аббас Мусави.
"Продление оружейных санкций (против Ирана) будет нарушением положений резолюции СБ ООН 2231 и, безусловно, будет иметь последствия", - сказал Мусави в ходе брифинга, добавив, что ответственность за это понесут страны, поддерживавшие продление эмбарго, которое истекает осенью.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
25 июня, 01:50
Генсек ООН прокомментировал санкции США против Ирана
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Аббас МусавиСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Совет Безопасности ООНЕвросоюзТегеран (город)ИранСШАВ мире
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