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В Пакистане полиция ликвидировала напавших на фондовую биржу террористов
Полиция Пакистана ликвидировала всех напавших на здание фондовой биржи террористов, сообщил телеканалу Geo News генеральный инспектор Карачи Муштак Ахмед Махар. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:11
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карачи, пакистан, в мире

В Пакистане полиция ликвидировала напавших на фондовую биржу террористов

09:33 29.06.2020 (обновлено: 10:11 29.06.2020)
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© REUTERS / Akhtar SoomroПолиция на месте нападения на Пакистанскую фондовую биржу в Карачи
Полиция на месте нападения на Пакистанскую фондовую биржу в Карачи
© REUTERS / Akhtar Soomro
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июн - РИА Новости. Полиция Пакистана ликвидировала всех напавших на здание фондовой биржи террористов, сообщил телеканалу Geo News генеральный инспектор Карачи Муштак Ахмед Махар.
Ранее сообщалось, что четыре террориста напали на здание биржи, взорвав гранату у главного входа биржи и начав беспорядочную стрельбу. Полиция сообщала о ликвидации трех террористов, один укрылся в здании биржи.
По данным Махара, прибывшие к зданию дополнительные силы полиции и рейнджеров ликвидировали последнего из нападавших, сейчас проводится проверка здания. Махар отметил, что нападавшие были одеты в одежду, которую обычно носят сотрудники полиции в свободное от службы время.
Согласно последним данным, в результате нападения погибли два человека, трое, в том числе офицер полиции и охранник здания биржи, получили ранения и доставлены в больницы.
Как сообщил директор пакистанской фондовой биржи Абид Али Хабиб, нападавшие приехали на автомобиле на парковку рядом с биржей и открыли огонь, что вызвало панику у сотрудников биржи.
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КарачиПакистанВ мире
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