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"Роскосмос" впервые назвал стоимость ракеты "Ангара"
Стоимость каждой ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" для Минобороны РФ в рамках контракта на продолжение летных испытаний составила менее 5 миллиардов рублей,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:07
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россия, ангара (ракета), космос, космос - риа наука, роскосмос

"Роскосмос" впервые назвал стоимость ракеты "Ангара"

09:29 29.06.2020 (обновлено: 10:07 29.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакеты ракет-носителей на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Макеты ракет-носителей на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Макеты ракет-носителей на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Стоимость каждой ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" для Минобороны РФ в рамках контракта на продолжение летных испытаний составила менее 5 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
Ранее из документов Центра Хруничева стало известно, что одна ракета в настоящее время стоит 7 миллиардов рублей, а после переноса производства в Омск стоимость снизится до 4 миллиардов.
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
10:02РИА Наука
Эксперт прокомментировал высокую цену ракеты "Ангара"
"Контракт на несколько ракет данного типа в рамках опытно-конструкторской работы подписан по цене менее 5 миллиардов рублей за одну ракету, что уже существенно ниже стартовой цены, на которую ссылаются некоторые СМИ", - пояснили представитель госкорпорации.
Предприятие "Роскосмоса" Центр Хруничева и Минобороны РФ подписали контракт на серийное производство ракет "Ангара", будут изготовлены четыре носителя, сообщил РИА Новости в начале июня источник в ракетно-космической отрасли.
По данным источника агентства в ракетно-космической отрасли, второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" предварительно запланирован на 3 ноября. "Ангаре" с разгонным блоком "Бриз-М" предстоит вывести на геостационарную орбиту (круговая орбита высотой 35 786 километров) макет космического аппарата.
Макет ракеты-носителя Ангара 1.2 на выставке в рамках МАКС-2019
09:41РИА Наука
"Роскосмос" объяснил высокую стоимость ракеты "Ангара"
Первый пуск "Ангары-А5" был осуществлен в декабре 2014 года с Плесецка также с выведением макета спутника на геостационарную орбиту.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
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