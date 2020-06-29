"Роскосмос" впервые назвал стоимость ракеты "Ангара"

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Стоимость каждой ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" для Минобороны РФ в рамках контракта на продолжение летных испытаний составила менее 5 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
Ранее из документов Центра Хруничева стало известно, что одна ракета в настоящее время стоит 7 миллиардов рублей, а после переноса производства в Омск стоимость снизится до 4 миллиардов.
"Контракт на несколько ракет данного типа в рамках опытно-конструкторской работы подписан по цене менее 5 миллиардов рублей за одну ракету, что уже существенно ниже стартовой цены, на которую ссылаются некоторые СМИ", - пояснили представитель госкорпорации.
Предприятие "Роскосмоса" Центр Хруничева и Минобороны РФ подписали контракт на серийное производство ракет "Ангара", будут изготовлены четыре носителя, сообщил РИА Новости в начале июня источник в ракетно-космической отрасли.
По данным источника агентства в ракетно-космической отрасли, второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" предварительно запланирован на 3 ноября. "Ангаре" с разгонным блоком "Бриз-М" предстоит вывести на геостационарную орбиту (круговая орбита высотой 35 786 километров) макет космического аппарата.
Первый пуск "Ангары-А5" был осуществлен в декабре 2014 года с Плесецка также с выведением макета спутника на геостационарную орбиту.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".