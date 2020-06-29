"Роскосмос" впервые назвал стоимость ракеты "Ангара"

"Контракт на несколько ракет данного типа в рамках опытно-конструкторской работы подписан по цене менее 5 миллиардов рублей за одну ракету, что уже существенно ниже стартовой цены, на которую ссылаются некоторые СМИ", - пояснили представитель госкорпорации.