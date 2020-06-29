Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573605341.html
В Чехии впервые за три месяца выявили более 300 новых случаев COVID-19
Более 300 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Чехии за последние сутки, это самый высокий показатель с 3 апреля, когда зафиксировали 332 случая,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T09:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/123664/55/1236645583_0:0:2049:1152_1400x0_80_0_0_20c5d369204417c223248f9e2d077e82.jpg
чехия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/123664/55/1236645583_0:0:2049:1152_1400x0_80_0_0_20c5d369204417c223248f9e2d077e82.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/123664/55/1236645583_0:0:1809:1356_1400x0_80_0_0_957581aa6a14bac6a0bdfbbfaaae7430.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/123664/55/1236645583_0:0:1357:1356_1400x0_80_0_0_8bc52dc018f129b1571a7fe24a4b13da.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, чехия, в мире

В Чехии впервые за три месяца выявили более 300 новых случаев COVID-19

09:25 29.06.2020
412
© Flickr / Daniel JuřenaКарета скорой помощи в Чехии
Карета скорой помощи в Чехии
© Flickr / Daniel Juřena
Карета скорой помощи в Чехии. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более 300 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Чехии за последние сутки, это самый высокий показатель с 3 апреля, когда зафиксировали 332 случая, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным министерства, в стране выявлены 305 новых случаев, число заболевших растет третий день подряд.
Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Чехии достигло 11 603, выздоровели 7705 человек, скончались 348.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
610001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЧехияВ мире
Рекомендуем
Тестирование на коронавирус
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 43 628
Пустая больничная палата
В Москве еще 1007 человек выздоровели от COVID-19
Скорая помощь в Бангладеш
В Бангладеш около 15 человек погибли при опрокидывании лодки
Медицинские карты в регистратуре
Хабаровскую больницу оштрафовали за выброшенные на помойку медкарты
Медик в машине скорой помощи
В Воронежской области число случаев COVID-19 превысило 7,4 тысячи
Макеты ракет-носителей на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
"Роскосмос" впервые назвал стоимость ракеты "Ангара"
Знак радиоактивности
В Эстонии зафиксировали рост концентрации радиоактивных частиц
Певец Филипп Киркоров
Киркоров оценил создание героя по его образу в фильме о Евровидении
Полиция на месте нападения на Пакистанскую фондовую биржу в Карачи
В Пакистане полиция ликвидировала напавших на фондовую биржу террористов
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Власти Южной Кореи лишат лицензий две НКО, отправлявших листовки в КНДР
Телеведущая Виктория Боня
Боня получила МРОТ, раздачу которого ранее критиковала
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Тульской области расследуют гибель школьницы, пропавшей три дня назад
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выявили 6719 новых случаев заражения коронавирусом
Атомный ледокол Арктика
Ледокол "Арктика" будет в опытной эксплуатации "Росатома" год
Самолеты на стоянке в аэропорту
Росавиация уточнила данные по падению пассажиропотока в мае
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38КБР получила почти 80 новых аппаратов ИВЛ
15:38Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от COVID-19
15:38Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок
15:36Жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыве
15:35Президент Афганистана осудил атаку на юге страны
15:31В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19
15:29Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
15:27В Ставропольском крае назначили нового министра здравоохранения
15:27ПФР назвал число подавших заявление о выборе электронной трудовой книжки
15:27В Калининграде откроют стационар для туристов с COVID-19
15:27В Оклахоме вооруженный мужчина открыл стрельбу
15:25В Краматорске напали на офис украинской партии "Оппозиционная платформа"
15:24Адвокат Фийона намерен оспорить решение суда
15:24Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса для сборов
15:23Почти в 60 российских регионах действует запрет на посещение лесов
15:21Врач рассказала об опасности быстрого похудения
15:20Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис
15:17Саратовская область не готова к следующему этапу снятия ограничений
15:15В ДНР заявили о 29 нарушениях перемирия силовиками за неделю
15:15Раскольник Филарет намерен просить новый томос об автокефалии на Украине
Лента новостейМолния