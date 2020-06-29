https://ria.ru/20200629/1573605341.html
В Чехии впервые за три месяца выявили более 300 новых случаев COVID-19
Более 300 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Чехии за последние сутки, это самый высокий показатель с 3 апреля, когда зафиксировали 332 случая,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T09:25
2020-06-29T09:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/123664/55/1236645583_0:0:2049:1152_1400x0_80_0_0_20c5d369204417c223248f9e2d077e82.jpg
чехия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/123664/55/1236645583_0:0:2049:1152_1400x0_80_0_0_20c5d369204417c223248f9e2d077e82.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/123664/55/1236645583_0:0:1809:1356_1400x0_80_0_0_957581aa6a14bac6a0bdfbbfaaae7430.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/123664/55/1236645583_0:0:1357:1356_1400x0_80_0_0_8bc52dc018f129b1571a7fe24a4b13da.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, чехия, в мире