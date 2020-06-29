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Хабаровскую больницу оштрафовали за выброшенные на помойку медкарты
Больницу в Хабаровском крае и ее руководство привлекли к административной ответственности за отправленные на свалку старые медицинские карты, которые необходимо РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T09:23
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
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хабаровский край, происшествия

Хабаровскую больницу оштрафовали за выброшенные на помойку медкарты

09:23 29.06.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМедицинские карты в регистратуре
Медицинские карты в регистратуре
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Медицинские карты в регистратуре. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 29 июн – РИА Новости. Больницу в Хабаровском крае и ее руководство привлекли к административной ответственности за отправленные на свалку старые медицинские карты, которые необходимо было утилизировать, сообщает прокуратура региона.
Установлено, что в феврале 2020 года экспертной комиссией Николаевской-на-Амуре центральной районной больницы принято решение об уничтожении медицинских карт, срок хранения которых истек. Вопреки требованиям федеральных законов "Об отходах производства и потребления", "О персональных данных" карты вынесли на контейнерную площадку по сбору мусора вблизи одного из жилых домов, доступ к картам был неограничен.
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"На основании постановлений прокурора районная больница и исполняющий обязанности руководителя производственно-хозяйственного отдела учреждения привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в виде штрафов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее прокурор вынес главврачу больницы представление. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
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Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, главврач и больница оштрафованы на общую сумму 10,5 тысячи рублей, три сотрудника получили выговор и предупреждение. Медицинские карты утилизированы.
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Хабаровский крайПроисшествия
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