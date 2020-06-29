https://ria.ru/20200629/1573605285.html
Хабаровскую больницу оштрафовали за выброшенные на помойку медкарты
Больницу в Хабаровском крае и ее руководство привлекли к административной ответственности за отправленные на свалку старые медицинские карты, которые необходимо РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T09:23
2020-06-29T09:23
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/114240/57/1142405796_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ef5fd2b78d66cc68805cf27a06cf4dd6.jpg
https://ria.ru/20190705/1556230797.html
https://ria.ru/20190812/1557427616.html
2
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/114240/57/1142405796_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ef5fd2b78d66cc68805cf27a06cf4dd6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/114240/57/1142405796_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_34848c0cb0f77822307d614d08ba2ba9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/114240/57/1142405796_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_757db410a80b34cd986fe0f145e8b550.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровский край, происшествия
ХАБАРОВСК, 29 июн – РИА Новости.
Больницу в Хабаровском крае
и ее руководство привлекли к административной ответственности за отправленные на свалку старые медицинские карты, которые необходимо было утилизировать, сообщает прокуратура региона.
Установлено, что в феврале 2020 года экспертной комиссией Николаевской-на-Амуре центральной районной больницы принято решение об уничтожении медицинских карт, срок хранения которых истек. Вопреки требованиям федеральных законов "Об отходах производства и потребления", "О персональных данных" карты вынесли на контейнерную площадку по сбору мусора вблизи одного из жилых домов, доступ к картам был неограничен.
"На основании постановлений прокурора районная больница и исполняющий обязанности руководителя производственно-хозяйственного отдела учреждения привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в виде штрафов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее прокурор вынес главврачу больницы представление. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, главврач и больница оштрафованы на общую сумму 10,5 тысячи рублей, три сотрудника получили выговор и предупреждение. Медицинские карты утилизированы.