Хабаровскую больницу оштрафовали за выброшенные на помойку медкарты

ХАБАРОВСК, 29 июн – РИА Новости. Больницу в Больницу в Хабаровском крае и ее руководство привлекли к административной ответственности за отправленные на свалку старые медицинские карты, которые необходимо было утилизировать, сообщает прокуратура региона.

Установлено, что в феврале 2020 года экспертной комиссией Николаевской-на-Амуре центральной районной больницы принято решение об уничтожении медицинских карт, срок хранения которых истек. Вопреки требованиям федеральных законов "Об отходах производства и потребления", "О персональных данных" карты вынесли на контейнерную площадку по сбору мусора вблизи одного из жилых домов, доступ к картам был неограничен.

"На основании постановлений прокурора районная больница и исполняющий обязанности руководителя производственно-хозяйственного отдела учреждения привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в виде штрафов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее прокурор вынес главврачу больницы представление. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.