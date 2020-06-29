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В Бангладеш около 15 человек погибли при опрокидывании лодки
По меньшей мере 15 человек погибли при опрокидывании лодки на реке Буриганга в Бангладеш, сообщает газета Dhaka Times. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T09:23
2020-06-29T09:23
бангладеш
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РИА Новости
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бангладеш, в мире
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
По меньшей мере 15 человек погибли при опрокидывании лодки на реке Буриганга в Бангладеш
, сообщает газета Dhaka Times
.
Сообщается, что лодка Morning Bird начала тонуть после столкновения с другой, более крупной лодкой. По данным газеты, инцидент произошел в понедельник в 09.33 по местному времени (06.33 мск).
По последним данным, спасатели обнаружили 15 тел (10 мужчин, три женщины и два ребенка). Всего на борту, по данным полиции, находились 50-60 человек.
Экстренные службы сейчас ведут поисково-спасательную операцию.