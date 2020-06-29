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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573605166.html
В Воронежской области число случаев COVID-19 превысило 7,4 тысячи
Восьмой день подряд в Воронежской области количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составляет чуть менее 200, общее число заболевших превысило... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T09:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
воронежская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, воронежская область, общество

В Воронежской области число случаев COVID-19 превысило 7,4 тысячи

09:21 29.06.2020
290
© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Восьмой день подряд в Воронежской области количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составляет чуть менее 200, общее число заболевших превысило 7,4 тысячи, сообщает правительство региона.
По количеству заболевших Воронежская область занимает третье место в ЦФО.
"В понедельник, 29 июня, официально подтверждено заражение 185 человек в регионе", - говорится в сообщении.
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Коэффициент распространения инфекции, по данным на утро понедельника, в области составляет 0,96 при норме 0,8.
Таким образом, всего в Воронежской области коронавирус подтвержден у 7409 человек. Выздоровели 4228 пациентов. Умер 41.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов лишь 28 и 29 мая. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 подтвержденных случаев COVID-19. В четверг, 18 июня, было зафиксировано 196 новых случаев, но в следующие два дня число новых случаев снова превысило 200 за сутки. С понедельника, 22 июня, в регионе регистрируется каждый день менее 200 случаев.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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