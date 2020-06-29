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В Москве еще 1007 человек выздоровели от COVID-19
Еще 1007 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего - более 148 тысяч, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T09:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

В Москве еще 1007 человек выздоровели от COVID-19

09:19 29.06.2020
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Пустая больничная палата. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Еще 1007 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего - более 148 тысяч, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1007 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 148102", - сообщила вице-мэр.
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