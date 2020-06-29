В Эстонии зафиксировали рост концентрации радиоактивных частиц

ХЕЛЬСИНКИ, 29 июн — РИА Новости. Харкуская станция радиационного контроля департамента окружающей среды Эстонии обнаружила в воздухе изотопы цезия, кобальта и рутения в очень малых количествах, которые не угрожают здоровью человека, сообщил в понедельник советник радиационного отдела департамента Теэт Койтъярве.

"Количество изотопов минимальное, никакой опасности для населения нет. Но мы все равно должны узнать, откуда эти частицы появились. Такие изотопы не являются результатом испытаний ядерного оружия. Они, вероятно, происходят от атомной электростанции или компании, занимающейся отработанным топливом", — сказал Койтъярве порталу эстонского телерадиовещания ERR .

В пятницу в ряде СМИ появились сообщения о том, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение. Также сообщалось, что, согласно расчетам Национального института здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов, эти изотопы якобы поступили со стороны России и что причиной произошедшего может быть разгерметизация топливного элемента в реакторе какой-либо АЭС.