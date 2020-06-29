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В Эстонии зафиксировали рост концентрации радиоактивных частиц
Харкуская станция радиационного контроля департамента окружающей среды Эстонии обнаружила в воздухе изотопы цезия, кобальта и рутения в очень малых количествах, РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:35
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урмас рейнсалу, земля - риа наука, европа, в мире

В Эстонии зафиксировали рост концентрации радиоактивных частиц

09:17 29.06.2020 (обновлено: 12:35 29.06.2020)
4113
© Fotolia / bluedesignЗнак радиоактивности
Знак радиоактивности
© Fotolia / bluedesign
ХЕЛЬСИНКИ, 29 июн — РИА Новости. Харкуская станция радиационного контроля департамента окружающей среды Эстонии обнаружила в воздухе изотопы цезия, кобальта и рутения в очень малых количествах, которые не угрожают здоровью человека, сообщил в понедельник советник радиационного отдела департамента Теэт Койтъярве.

"Количество изотопов минимальное, никакой опасности для населения нет. Но мы все равно должны узнать, откуда эти частицы появились. Такие изотопы не являются результатом испытаний ядерного оружия. Они, вероятно, происходят от атомной электростанции или компании, занимающейся отработанным топливом", — сказал Койтъярве порталу эстонского телерадиовещания ERR.

Ранее министр иностранных дел Урмас Рейнсалу обменялся со своими коллегами из Финляндии, Латвии и Литвы информацией о росте концентрации радиоактивных частиц.
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В пятницу в ряде СМИ появились сообщения о том, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение. Также сообщалось, что, согласно расчетам Национального института здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов, эти изотопы якобы поступили со стороны России и что причиной произошедшего может быть разгерметизация топливного элемента в реакторе какой-либо АЭС.
Официальный представитель концерна "Росэнергоатом" (оператора всех АЭС в Российской Федерации, входящего в госкорпорацию "Росатом") сообщил РИА Новости, что никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях на северо-западе России в июне не было, а радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям.
В воскресенье нидерландский институт выпустил новое заявление, в котором отметил, что некоторые СМИ ранее, возможно, из-за ошибки в переводе с нидерландского языка, написали о том, что источником радионуклидов стала Россия и оттуда они якобы попали в Европу. Специалисты опровергли эту версию.
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