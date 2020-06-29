Росавиация уточнила данные по падению пассажиропотока в мае

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае 2020 года упал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 91,3% и составил почти 949 тысяч человек, следует из уточнённых данных Росавиации.
Количество пассажиров на международных рейсах снизилось на 99,5%, до 26 тысяч человек, на внутренних - на 84,5%, до 923 тысяч.
Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-мае снизился на 44,6% и составил почти 25 миллионов человек. На международных линиях количество пассажиров упало на 53,7%, до 8,7 миллиона, на внутренних - на 38,1%, до 16,3 миллиона.
Авиакомпания "Аэрофлот" в мае снизила перевозки на 93,1%, до 206,3 тысячи пассажиров. S7 перевезла наибольшее среди отечественных авиаперевозчиков количество пассажиров - 281,3 тысячи, сократила перевозки на 75,7%. Пассажиропоток "России" снизился на 92,6%, до 74,3 тысячи человек, "ЮТэйр" - на 90,3%, до 67,2 тысячи, "Уральских авиалиний" - на 94,9%, до 41,6 тысячи.
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