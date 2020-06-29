Росавиация уточнила данные по падению пассажиропотока в мае

Количество пассажиров на международных рейсах снизилось на 99,5%, до 26 тысяч человек, на внутренних - на 84,5%, до 923 тысяч.

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-мае снизился на 44,6% и составил почти 25 миллионов человек. На международных линиях количество пассажиров упало на 53,7%, до 8,7 миллиона, на внутренних - на 38,1%, до 16,3 миллиона.