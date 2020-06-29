Киркоров оценил создание героя по его образу в фильме о Евровидении

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Певец и продюсер Филипп Киркоров признался, что ему льстит создание по его образу персонажа фильма "Евровидение: История огненной саги", которого сыграл Дэн Стивенс.
Фильм, повествующий об исландских певцах Ларсе Эрикссоне и Сигрите Эриксдоттир и их участии в "Евровидении", должен был выйти в мае одновременно с международным конкурсом в Роттердаме. Однако релиз фильма был отложен на некоторое время из-за эпидемиологической ситуации. В итоге премьера состоялась в интернете. Главные роли в фильме исполнили Уилл Феррелл, Рэйчел Макадамс, Пирс Броснан и Дэн Стивенс, который для работы над образом изучал стиль и манеры Киркорова.
"Конечно, я посмотрел музыкальную комедию "Евровидение: История огненной саги". Наконец-то о моем любимом конкурсе "Евровидение" вышел художественный фильм с крутым продакшеном и суперталантливой командой. Идея фильма принадлежит комику Уиллу Ферреллу, который стал одним из авторов сценария и исполнил главную мужскую роль", - сказал Киркоров РИА Новости.
Он признался, что гордится тем, что центральную линию фильма занимает конкурсант из России, именно он является фаворитом конкурса.
"И мне льстит, что "Лев любви" Дэн Стивенс выбрал меня для создания своего персонажа. И особо почетно и важно, что наша интернациональная Dream team в лице Илиаса Кокотоса, Димитриса Контопулоса, Фокаса Евангелиноса - вдохновила на одну из сюжетных линий. Значит, мы идём верным путём. И будем продолжать вдохновлять и побеждать!", - добавил артист.