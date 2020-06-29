Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200629/1573604727.html
Киркоров оценил создание героя по его образу в фильме о Евровидении
Певец и продюсер Филипп Киркоров признался, что ему льстит создание по его образу персонажа фильма "Евровидение: История огненной саги", которого сыграл Дэн... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T09:13
культура
россия
евровидение-2020
евровидение
филипп киркоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156211/71/1562117155_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_f06d63e873267c8dbb24aff0247d7a0f.jpg
https://ria.ru/20200626/1573484624.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156211/71/1562117155_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_f06d63e873267c8dbb24aff0247d7a0f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156211/71/1562117155_262:0:2993:2048_1400x0_80_0_0_8ebe58ac5372084b3f16f5a94f8dc2fd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156211/71/1562117155_603:0:2651:2048_1400x0_80_0_0_cb736cb21678e18308bf11752444e4ef.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евровидение-2020, евровидение, филипп киркоров

Киркоров оценил создание героя по его образу в фильме о Евровидении

09:13 29.06.2020
625
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Певец и продюсер Филипп Киркоров признался, что ему льстит создание по его образу персонажа фильма "Евровидение: История огненной саги", которого сыграл Дэн Стивенс.
Фильм, повествующий об исландских певцах Ларсе Эрикссоне и Сигрите Эриксдоттир и их участии в "Евровидении", должен был выйти в мае одновременно с международным конкурсом в Роттердаме. Однако релиз фильма был отложен на некоторое время из-за эпидемиологической ситуации. В итоге премьера состоялась в интернете. Главные роли в фильме исполнили Уилл Феррелл, Рэйчел Макадамс, Пирс Броснан и Дэн Стивенс, который для работы над образом изучал стиль и манеры Киркорова.
"Конечно, я посмотрел музыкальную комедию "Евровидение: История огненной саги". Наконец-то о моем любимом конкурсе "Евровидение" вышел художественный фильм с крутым продакшеном и суперталантливой командой. Идея фильма принадлежит комику Уиллу Ферреллу, который стал одним из авторов сценария и исполнил главную мужскую роль", - сказал Киркоров РИА Новости.
Он признался, что гордится тем, что центральную линию фильма занимает конкурсант из России, именно он является фаворитом конкурса.
Евровидение: История огненной саги
26 июня, 02:53Культура
Появились первые отзывы о комедии "Евровидение: История огненной саги"
"И мне льстит, что "Лев любви" Дэн Стивенс выбрал меня для создания своего персонажа. И особо почетно и важно, что наша интернациональная Dream team в лице Илиаса Кокотоса, Димитриса Контопулоса, Фокаса Евангелиноса - вдохновила на одну из сюжетных линий. Значит, мы идём верным путём. И будем продолжать вдохновлять и побеждать!", - добавил артист.
272009
Обсудить 2
КультураРоссияЕвровидение-2020ЕвровидениеФилипп Киркоров
Рекомендуем
Актриса Кристина Асмус
Учитель рассказал, как убедил Асмус сняться в откровенной сцене
Выступление хип-хоп-исполнителя Элджея
ФАС признала рекламу концерта Элджея в Челябинске ненадлежащей
Телеведущая Виктория Боня
Боня получила МРОТ, раздачу которого ранее критиковала
Медицинские карты в регистратуре
Хабаровскую больницу оштрафовали за выброшенные на помойку медкарты
Знак радиоактивности
В Эстонии зафиксировали рост концентрации радиоактивных частиц
Атомный ледокол Арктика
Ледокол "Арктика" будет в опытной эксплуатации "Росатома" год
Рамиль Шамсутдинов
Защита Шамсутдинова намерена просить о рассмотрении дела присяжными
Макеты ракет-носителей на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
"Роскосмос" впервые назвал стоимость ракеты "Ангара"
Самолеты на стоянке в аэропорту
Росавиация уточнила данные по падению пассажиропотока в мае
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга
В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления
СМИ: полиция Луисвилла задержала подозреваемого в убийстве демонстранта
Чукотка
На Чукотке продлили режим самоизоляции
Скорая помощь в Бангладеш
В Бангладеш около 15 человек погибли при опрокидывании лодки
Тестирование на коронавирус
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 43 628
Пустая больничная палата
В Москве еще 1007 человек выздоровели от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок
15:36Жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыве
15:35Президент Афганистана осудил атаку на юге страны
15:31В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19
15:29Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
15:27В Ставропольском крае назначили нового министра здравоохранения
15:27ПФР назвал число подавших заявление о выборе электронной трудовой книжки
15:27В Калининграде откроют стационар для туристов с COVID-19
15:27В Оклахоме вооруженный мужчина открыл стрельбу
15:25В Краматорске напали на офис украинской партии "Оппозиционная платформа"
15:24Адвокат Фийона намерен оспорить решение суда
15:24Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса для сборов
15:23Почти в 60 российских регионах действует запрет на посещение лесов
15:21Врач рассказала об опасности быстрого похудения
15:20Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис
15:17Саратовская область не готова к следующему этапу снятия ограничений
15:15В ДНР заявили о 29 нарушениях перемирия силовиками за неделю
15:15Раскольник Филарет намерен просить новый томос об автокефалии на Украине
15:15В Москве выставили на продажу Т-34
15:13Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19
Лента новостейМолния