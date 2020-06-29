Киркоров оценил создание героя по его образу в фильме о Евровидении

"Конечно, я посмотрел музыкальную комедию "Евровидение: История огненной саги". Наконец-то о моем любимом конкурсе "Евровидение" вышел художественный фильм с крутым продакшеном и суперталантливой командой. Идея фильма принадлежит комику Уиллу Ферреллу, который стал одним из авторов сценария и исполнил главную мужскую роль", - сказал Киркоров РИА Новости.

Он признался, что гордится тем, что центральную линию фильма занимает конкурсант из России, именно он является фаворитом конкурса.

"И мне льстит, что "Лев любви" Дэн Стивенс выбрал меня для создания своего персонажа. И особо почетно и важно, что наша интернациональная Dream team в лице Илиаса Кокотоса, Димитриса Контопулоса, Фокаса Евангелиноса - вдохновила на одну из сюжетных линий. Значит, мы идём верным путём. И будем продолжать вдохновлять и побеждать!", - добавил артист.