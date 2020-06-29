На Чукотке продлили режим самоизоляции

"Губернатор Чукотки Роман Копин подписал постановление, согласно которому режим самоизоляции в округе продлевается ещё на неделю – до 6 июля включительно. При этом в пяти населённых пунктах округа снимаются дополнительные противоэпидемические ограничения", - говорится в сообщении.