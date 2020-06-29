На Чукотке продлили режим самоизоляции

ВЛАДИВОСТОК, 28 июня – РИА Новости. Власти Чукотки продлили до 6 июля режим самоизоляции в регионе, при этом сняли ограничения в пяти населенных пунктах, сообщает правительство региона.
"Губернатор Чукотки Роман Копин подписал постановление, согласно которому режим самоизоляции в округе продлевается ещё на неделю – до 6 июля включительно. При этом в пяти населённых пунктах округа снимаются дополнительные противоэпидемические ограничения", - говорится в сообщении.
В городах Певек и Билибино, посёлке Угольные Копи, а также сёлах Кепервеем и Лаврентия с сегодняшнего дня разрешается работа предприятий общественного питания не только навынос или в режиме доставки, но и в режиме обслуживания вне помещения. Кроме того, возобновляется работа фитнес-центров и тренажёрных залов, а также стоматологических кабинетов и гостиниц. Ранее эти ограничения сняли в других населённых пунктах округа.
В регионе по-прежнему сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Действует масочный режим в общественных местах, жители также должны соблюдать социальную дистанцию. Режим самоизоляции сохраняется для граждан в возрасте старше 65 лет.
На 29 июня в регионе зарегистрировано 138 случаев COVID-19, 124 человека выздоровели, двое умерли.