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На Чукотке продлили режим самоизоляции
Власти Чукотки продлили до 6 июля режим самоизоляции в регионе, при этом сняли ограничения в пяти населенных пунктах, сообщает правительство региона. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T09:09
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотка, билибино, певек, общество

На Чукотке продлили режим самоизоляции

09:09 29.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкЧукотка
Чукотка
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Чукотка. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 июня – РИА Новости. Власти Чукотки продлили до 6 июля режим самоизоляции в регионе, при этом сняли ограничения в пяти населенных пунктах, сообщает правительство региона.
"Губернатор Чукотки Роман Копин подписал постановление, согласно которому режим самоизоляции в округе продлевается ещё на неделю – до 6 июля включительно. При этом в пяти населённых пунктах округа снимаются дополнительные противоэпидемические ограничения", - говорится в сообщении.
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В городах Певек и Билибино, посёлке Угольные Копи, а также сёлах Кепервеем и Лаврентия с сегодняшнего дня разрешается работа предприятий общественного питания не только навынос или в режиме доставки, но и в режиме обслуживания вне помещения. Кроме того, возобновляется работа фитнес-центров и тренажёрных залов, а также стоматологических кабинетов и гостиниц. Ранее эти ограничения сняли в других населённых пунктах округа.
В регионе по-прежнему сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Действует масочный режим в общественных местах, жители также должны соблюдать социальную дистанцию. Режим самоизоляции сохраняется для граждан в возрасте старше 65 лет.
На 29 июня в регионе зарегистрировано 138 случаев COVID-19, 124 человека выздоровели, двое умерли.
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