В Якутии могут снять ограничения по COVID-19

"Мы стабилизировали ситуацию по республике, 50-60 больных у нас четвертые сутки. Это положительная динамика… По городу Якутску 37 человек заболевших, это минимум, начиная с 21 мая… За сутки выписалось 74 человека после полного выздоровления, всего по республике 78% больных полностью выздоровели… Наша главная задача на ближайшие дни – сохранить положительную динамику по снижению количества больных,… и мы сможем со 2 июля снимать те ограничения, которые у нас во многих районах действуют", - сказал Николаев.