Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573604457.html
В Якутии могут снять ограничения по COVID-19
Якутия со 2 июля снимет меры ограничения из-за коронавируса при положительной динамике по снижению количества заболевших, сообщил глава региона Айсен Николаев... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T09:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика саха (якутия)
айсен николаев
якутск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150654/14/1506541465_0:156:3087:1892_1400x0_80_0_0_bc4b400cf41162d75be43a351b605273.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200619/1573187322.html
республика саха (якутия)
якутск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/150654/14/1506541465_0:156:3087:1892_1400x0_80_0_0_bc4b400cf41162d75be43a351b605273.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150654/14/1506541465_179:0:2908:2047_1400x0_80_0_0_9008e4e78ce0530f00df07464dfa8634.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150654/14/1506541465_520:0:2567:2047_1400x0_80_0_0_126214e227663a63ed5f8928e9813b36.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика саха (якутия), айсен николаев, якутск, общество

В Якутии могут снять ограничения по COVID-19

09:06 29.06.2020
858
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЯкутск
Якутск
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Якутск. Архивное фото
ЯКУТСК, 29 июн – РИА Новости. Якутия со 2 июля снимет меры ограничения из-за коронавируса при положительной динамике по снижению количества заболевших, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
Как отметил глава республики, за прошедшие сутки в Якутии выявлено 50 случаев коронавируса, в том числе 37 – в Якутске. Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 4178 инфицированных новой коронавирусной инфекцией, из них выздоровел 3261 человек.
Сотрудницы в лаборатории научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве
19 июня, 14:15
Необычно для вируса. Канадские ученые привели первый признак COVID-19
"Мы стабилизировали ситуацию по республике, 50-60 больных у нас четвертые сутки. Это положительная динамика… По городу Якутску 37 человек заболевших, это минимум, начиная с 21 мая… За сутки выписалось 74 человека после полного выздоровления, всего по республике 78% больных полностью выздоровели… Наша главная задача на ближайшие дни – сохранить положительную динамику по снижению количества больных,… и мы сможем со 2 июля снимать те ограничения, которые у нас во многих районах действуют", - сказал Николаев.
По данным оперштаба, в Якутии 33 летальных исхода, 32 человека находятся в тяжелом состоянии. За сутки лаборатории республики обработали 4089 тестов на коронавирус.
Ранее сообщалось, что ограничительные меры в Якутии продлены по 1 июля.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
010003
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЯкутскОбщество
Рекомендуем
Чукотка
На Чукотке продлили режим самоизоляции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
В Якутии выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
В России провели более 19,3 миллиона тестов на COVID-19
Полиция на месте нападения на Пакистанскую фондовую биржу в Карачи
СМИ: в Пакистане два человека погибли при нападении на здание биржи
Атомный ледокол Арктика
Ледокол "Арктика" будет в опытной эксплуатации "Росатома" год
Медик в машине скорой помощи
В Воронежской области число случаев COVID-19 превысило 7,4 тысячи
Певец Филипп Киркоров
Киркоров оценил создание героя по его образу в фильме о Евровидении
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления
СМИ: полиция Луисвилла задержала подозреваемого в убийстве демонстранта
Пустая больничная палата
В Москве еще 1007 человек выздоровели от COVID-19
Самолеты на стоянке в аэропорту
Росавиация уточнила данные по падению пассажиропотока в мае
Тестирование на коронавирус
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 43 628
Карета скорой помощи в Чехии
В Чехии впервые за три месяца выявили более 300 новых случаев COVID-19
Телеведущая Виктория Боня
Боня получила МРОТ, раздачу которого ранее критиковала
Выступление хип-хоп-исполнителя Элджея
ФАС признала рекламу концерта Элджея в Челябинске ненадлежащей
Терминал оплаты банковскими картами и денежные купюры
РБК: банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок
15:36Жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыве
15:35Президент Афганистана осудил атаку на юге страны
15:31В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19
15:29Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
15:27В Ставропольском крае назначили нового министра здравоохранения
15:27ПФР назвал число подавших заявление о выборе электронной трудовой книжки
15:27В Калининграде откроют стационар для туристов с COVID-19
15:27В Оклахоме вооруженный мужчина открыл стрельбу
15:25В Краматорске напали на офис украинской партии "Оппозиционная платформа"
15:24Адвокат Фийона намерен оспорить решение суда
15:24Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса для сборов
15:23Почти в 60 российских регионах действует запрет на посещение лесов
15:21Врач рассказала об опасности быстрого похудения
15:20Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис
15:17Саратовская область не готова к следующему этапу снятия ограничений
15:15В ДНР заявили о 29 нарушениях перемирия силовиками за неделю
15:15Раскольник Филарет намерен просить новый томос об автокефалии на Украине
15:15В Москве выставили на продажу Т-34
15:13Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19
Лента новостейМолния