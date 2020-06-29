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СМИ: в Пакистане два человека погибли при нападении на здание биржи
Два человека погибли и два получили ранения при нападении четырех боевиков, ворвавшихся в понедельник в здание Пакистанской фондовой биржи и открывших... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:11
пакистан
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353
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60
пакистан, в мире

СМИ: в Пакистане два человека погибли при нападении на здание биржи

09:04 29.06.2020 (обновлено: 10:11 29.06.2020)
159
© REUTERS / Akhtar SoomroПолиция на месте нападения на Пакистанскую фондовую биржу в Карачи
Полиция на месте нападения на Пакистанскую фондовую биржу в Карачи
© REUTERS / Akhtar Soomro
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июн - РИА Новости. Два человека погибли и два получили ранения при нападении четырех боевиков, ворвавшихся в понедельник в здание Пакистанской фондовой биржи и открывших беспорядочную стрельбу, сообщает телеканал Geo News.
Полиция сообщила, что ликвидировала трех из четырех нападавших, внутри здания остается один террорист. Перед началом штурма здания боевики взорвали гранату у главных ворот здания.
Ранения получили, в частности, офицер полиции и охранник здания биржи, они направлены в ближайшую больницу.
Сообщается, что из здания биржи продолжается эвакуация персонала, на близлежащие улицы вызваны подразделения полиции и рейнджеров.
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