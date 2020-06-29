СМИ: в Пакистане два человека погибли при нападении на здание биржи

Полиция на месте нападения на Пакистанскую фондовую биржу в Карачи

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июн - РИА Новости. Два человека погибли и два получили ранения при нападении четырех боевиков, ворвавшихся в понедельник в здание Пакистанской фондовой биржи и открывших беспорядочную стрельбу, сообщает телеканал Два человека погибли и два получили ранения при нападении четырех боевиков, ворвавшихся в понедельник в здание Пакистанской фондовой биржи и открывших беспорядочную стрельбу, сообщает телеканал Geo News

Полиция сообщила, что ликвидировала трех из четырех нападавших, внутри здания остается один террорист. Перед началом штурма здания боевики взорвали гранату у главных ворот здания.

Pakistan stock exchange in #karachi under attack. Casualties yet to be confirm, ops underway! pic.twitter.com/l5Y7cE4GW6 — Sanam wani (@AryanOfHimalaya) June 29, 2020

Ранения получили, в частности, офицер полиции и охранник здания биржи, они направлены в ближайшую больницу.

Сообщается, что из здания биржи продолжается эвакуация персонала, на близлежащие улицы вызваны подразделения полиции и рейнджеров.