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СМИ: в Пакистане два человека погибли при нападении на здание биржи
Два человека погибли и два получили ранения при нападении четырех боевиков, ворвавшихся в понедельник в здание Пакистанской фондовой биржи и открывших... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T09:04
2020-06-29T10:11
пакистан
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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пакистан, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июн - РИА Новости.
Два человека погибли и два получили ранения при нападении четырех боевиков, ворвавшихся в понедельник в здание Пакистанской фондовой биржи и открывших беспорядочную стрельбу, сообщает телеканал Geo News
.
Полиция сообщила, что ликвидировала трех из четырех нападавших, внутри здания остается один террорист. Перед началом штурма здания боевики взорвали гранату у главных ворот здания.
Ранения получили, в частности, офицер полиции и охранник здания биржи, они направлены в ближайшую больницу.
Сообщается, что из здания биржи продолжается эвакуация персонала, на близлежащие улицы вызваны подразделения полиции и рейнджеров.