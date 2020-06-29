РБК: банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские банки на фоне пандемии коронавируса резко сократили средний лимит овердрафта по дебетовым картам. Об этом сообщает Российские банки на фоне пандемии коронавируса резко сократили средний лимит овердрафта по дебетовым картам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику бюро кредитных историй "Эквифакс".

В мае лимит снизился до 20,4 тысячи рублей (по сравнению с апрелем сократился на 34,8 процента, с мартом — на 60 процентов). Также банки в 20 раз сократили количество выданных карт с такой опцией.

По статистике "Эквифакса", в начале июня в обороте были 903 тысячи карт с опцией овердрафта. Совокупный лимит по ним составлял 13,2 миллиарда рублей. Средний размер перерасхода в последние три года составлял 44-55 тысяч рублей.

Овердрафт — опция некоторых дебетовых карт, которая позволяет расходовать больше средств, чем есть на счете. Фактически это кредит, сумму и проценты которого устанавливает банк.