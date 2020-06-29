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РБК: банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
Российские банки на фоне пандемии коронавируса резко сократили средний лимит овердрафта по дебетовым картам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику бюро... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:23
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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60
экономика

РБК: банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

08:55 29.06.2020 (обновлено: 13:23 29.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаТерминал оплаты банковскими картами и денежные купюры
Терминал оплаты банковскими картами и денежные купюры
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские банки на фоне пандемии коронавируса резко сократили средний лимит овердрафта по дебетовым картам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику бюро кредитных историй "Эквифакс".
В мае лимит снизился до 20,4 тысячи рублей (по сравнению с апрелем сократился на 34,8 процента, с мартом — на 60 процентов). Также банки в 20 раз сократили количество выданных карт с такой опцией.
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По статистике "Эквифакса", в начале июня в обороте были 903 тысячи карт с опцией овердрафта. Совокупный лимит по ним составлял 13,2 миллиарда рублей. Средний размер перерасхода в последние три года составлял 44-55 тысяч рублей.
Овердрафт — опция некоторых дебетовых карт, которая позволяет расходовать больше средств, чем есть на счете. Фактически это кредит, сумму и проценты которого устанавливает банк.
По мнению экспертов, снижение количества карт с овердрафтом и лимита по нему — следствие общего снижения реальных доходов населения.
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