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ФАС признала рекламу концерта Элджея в Челябинске ненадлежащей
Челябинское управление ФАС России признало ненадлежащей рекламу концерта рэпера Элджея, который должен был состояться в Челябинске 15 марта, сообщила в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T08:42
культура
элджей
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
челябинск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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элджей, федеральная антимонопольная служба (фас россии), челябинск, происшествия

ФАС признала рекламу концерта Элджея в Челябинске ненадлежащей

08:42 29.06.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВыступление хип-хоп-исполнителя Элджея
Выступление хип-хоп-исполнителя Элджея
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Выступление хип-хоп-исполнителя Элджея. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 29 июн – РИА Новости. Челябинское управление ФАС России признало ненадлежащей рекламу концерта рэпера Элджея, который должен был состояться в Челябинске 15 марта, сообщила в понедельник пресс-служба регионального УФАС.
Как ранее сообщали в министерстве культуры региона, в адрес ведомства поступали обращения родителей по поводу концерта Элджея: они обеспокоены, что материал рэпера не соответствует возрастному цензу (16+), а тексты многих треков содержат ненормативную лексику, пропаганду запрещенных веществ и секса. В связи с этим министерство направило организаторам концерта письмо с требованием обеспечить соблюдение не только норм действующего законодательства, но и морально-нравственных принципов и правил.
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Позже организаторы сообщили, что вынуждены перенести концерт, не уточнив новую дату.
Как сообщало УФАС, челябинское УФАС России усматривает признаки нарушения закона о рекламе в рекламной информации, сообщающей о концерте Элджея.
"Челябинское УФАС России признало рекламу концерта Элджея ненадлежащей. Ведомство установило, что в рекламной информации содержатся не соответствующие действительности сведения о категории информационной продукции рекламируемого мероприятия. В Челябинске распространялась реклама о предстоящем концерте "Элджей. Презентация нового альбома" с возрастной категорией мероприятия как 16+, так и 18+", - говорится в сообщении.
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В ходе рассмотрения дела выявлено, что, согласно дизайн-макету афиши, возрастная категория концерта была определена 16+, но позднее организатором знак информационной продукции мероприятия был изменен до 18+, уточняется в сообщении. Однако после изменения организатором не были внесены изменения в размещенные рекламные плакаты, поясняет пресс-служба.
По мнению УФАС, РОО "Физкультурно-спортивная организация "Спорт" не проявило должной ответственности и осмотрительности при разработке и изготовлении макета рекламы концерта, за нарушение требований рекламного законодательства в отношении "ФСО "Спорт" будет возбуждено дело об административном правонарушении.
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КультураЭлджейФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ЧелябинскПроисшествия
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