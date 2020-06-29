ФАС признала рекламу концерта Элджея в Челябинске ненадлежащей

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июн – РИА Новости. Челябинское управление Челябинское управление ФАС России признало ненадлежащей рекламу концерта рэпера Элджея, который должен был состояться в Челябинске 15 марта, сообщила в понедельник пресс-служба регионального УФАС.

Как ранее сообщали в министерстве культуры региона, в адрес ведомства поступали обращения родителей по поводу концерта Элджея: они обеспокоены, что материал рэпера не соответствует возрастному цензу (16+), а тексты многих треков содержат ненормативную лексику, пропаганду запрещенных веществ и секса. В связи с этим министерство направило организаторам концерта письмо с требованием обеспечить соблюдение не только норм действующего законодательства, но и морально-нравственных принципов и правил.

Позже организаторы сообщили, что вынуждены перенести концерт, не уточнив новую дату.

Как сообщало УФАС, челябинское УФАС России усматривает признаки нарушения закона о рекламе в рекламной информации, сообщающей о концерте Элджея.

"Челябинское УФАС России признало рекламу концерта Элджея ненадлежащей. Ведомство установило, что в рекламной информации содержатся не соответствующие действительности сведения о категории информационной продукции рекламируемого мероприятия. В Челябинске распространялась реклама о предстоящем концерте "Элджей. Презентация нового альбома" с возрастной категорией мероприятия как 16+, так и 18+", - говорится в сообщении.

В ходе рассмотрения дела выявлено, что, согласно дизайн-макету афиши, возрастная категория концерта была определена 16+, но позднее организатором знак информационной продукции мероприятия был изменен до 18+, уточняется в сообщении. Однако после изменения организатором не были внесены изменения в размещенные рекламные плакаты, поясняет пресс-служба.