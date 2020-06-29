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СМИ: финансирование нацпроектов могут сократить на 140 миллиардов рублей
Финансирование нацпроектов в следующие два года может сократиться в общей сложности на 140 миллиардов рублей по сравнению с последними поправками в федеральный... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:26
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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россия
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экономика
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2020
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

СМИ: финансирование нацпроектов могут сократить на 140 миллиардов рублей

08:40 29.06.2020 (обновлено: 11:26 29.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство финансов Российской Федерации
Министерство финансов Российской Федерации
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Министерство финансов Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Финансирование нацпроектов в следующие два года может сократиться в общей сложности на 140 миллиардов рублей по сравнению с последними поправками в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, пишет газета "Известия" со ссылкой на предварительные бюджетные проектировки Минфина России.
Корректировки финансирования связаны в том числе с переносом и перераспределением ресурсов в ближайшие годы, отмечает газета. При этом нацпроект "Демография" затронут наиболее радикальные сокращения: в 2021-2022 годы с него планируют снять почти 150 миллиардов рублей (более десяти процентов стоимости нацпроекта на указанный период). В Минфине сообщили, что ключевым фактором уменьшения финансирования этого нацпроекта стало уточнение прогнозируемого количества обращений граждан за материнским капиталом.
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По данным издания, по другим нацпроектам изменения относительно невелики, в некоторых наблюдается прирост. Так, на комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры Российской Федерации в 2021-2022 годах планируется потратить на 13 миллиардов рублей больше, чем предполагается в нынешнем бюджете.
Изменения коснутся и нацпроекта по поддержке малого бизнеса: его финансирование могут сократить почти на семь миллиардов рублей в связи с корректировкой планов по льготному кредитованию предпринимателей. Минэкономразвития отметило, что переброс средств по нацпроекту на 2020 год с 2021 года обусловлен необходимостью направить регионам деньги для поддержки предпринимателей в условиях пандемии коронавируса.
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В пресс-службе Минфина подчеркнули, что данные корректировки — не окончательные: расходы могут дополнительно пересмотреть, когда будут изменены макропоказатели социально-экономического развития Российской Федерации. В первую очередь это касается трат, выраженных в иностранной валюте или подлежащих индексации, уточнили в министерстве.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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