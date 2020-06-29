Защита Шамсутдинова намерена просить о рассмотрении дела присяжными

Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. Ему предъявили обвинение по статье "Убийство двух и более лиц" и "Покушение на убийство двух лиц". Шамсутдинову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Ранее адвокат сообщил, что следствие уведомило об окончании следственных действий и планировало с 29 июня начать ознакомление обвиняемого и его защиты с материалами дела.