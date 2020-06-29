Защита Шамсутдинова намерена просить о рассмотрении дела присяжными

САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Защита застрелившего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова планирует после ознакомления с делом ходатайствовать о рассмотрении его дела судом присяжных заседателей, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Равиль Тугушев.
Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. Ему предъявили обвинение по статье "Убийство двух и более лиц" и "Покушение на убийство двух лиц". Шамсутдинову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Ранее адвокат сообщил, что следствие уведомило об окончании следственных действий и планировало с 29 июня начать ознакомление обвиняемого и его защиты с материалами дела.
"Когда ходатайство подадим, тогда окончательно будет принято решение (о рассмотрении дела судом присяжных заседателей). Но на сегодняшний день мы рассматриваем такой исход дела, потому что считаем, что это будет более объективно", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что сторона защиты пока не начала ознакомление с делом, поскольку оба адвоката Шамсутдинова в настоящее время находятся за пределами Читы. "С большей частью материалов дела мы и так уже знакомы - экспертиза, постановление об экспертизе. Там не такой большой объем, с которым необходимо (еще) ознакомиться", - пояснил Тугушев.