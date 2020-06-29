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Распространение нового коронавируса
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Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов c коронавирусом
Более 300 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:39
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570569770_0:83:3070:1810_1400x0_80_0_0_8322a695998f8b021a9d8cda5a63c634.jpg
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денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, москва, общество

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов c коронавирусом

08:29 29.06.2020 (обновлено: 10:39 29.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более 300 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении находятся 310 пациентов, выписаны 13, пять человек умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
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