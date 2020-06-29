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СМИ: Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков
Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков, работающих во вьетнамских авиакомпаниях, для углубленной проверки информации, содержащейся в их... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T08:28
airbus a320
пакистан
вьетнам
в мире
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
airbus a320, пакистан, вьетнам, в мире

СМИ: Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков

08:26 29.06.2020 (обновлено: 08:28 29.06.2020)
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© GFDL 1.2/AsuspineСамолет Airbus A320 авиакомпании "Пакистанские авиалинии"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Пакистанские авиалинии
© GFDL 1.2/Asuspine
Самолет Airbus A320 авиакомпании "Пакистанские авиалинии". Архивное фото
БАНГКОК, 29 июн – РИА Новости. Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков, работающих во вьетнамских авиакомпаниях, для углубленной проверки информации, содержащейся в их дипломах об окончании летных училищ, на фоне скандала с фальшивыми дипломами летчиков в Пакистане, сообщает в понедельник информационный портал VNExpress.
Издание также сообщает, что вьетнамские авиационные власти проверят дипломы всех летчиков, работающих в стране и имеющих дипломы пакистанских летных училищ, говорится в сообщении.
Пассажирский самолет в небе
25 июня, 14:34
"Пакистанские международные авиалинии" отстранят от полетов 150 пилотов
По словам Динь Вьет Тханга, главы Управления гражданской авиации Вьетнама, решение об отстранении пакистанских пилотов и их коллег из других стран, обучавшихся в Пакистане, вступило в силу в прошлый четверг, сообщает портал. Если проверка покажет подлинность дипломов пилотов, их восстановят в летном статусе, сообщил порталу руководитель управления.
В Пакистане в ходе скандала с фальшивыми дипломами летчиков выяснилось, что 262 пилота, работающих в авиакомпаниях страны, не оканчивали летных училищ и получили дипломы летчиков через коррупционные схемы.
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Airbus A320ПакистанВьетнамВ мире
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