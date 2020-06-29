СМИ: Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков

БАНГКОК, 29 июн – РИА Новости. Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков, работающих во вьетнамских авиакомпаниях, для углубленной проверки информации, содержащейся в их дипломах об окончании летных училищ, на фоне скандала с фальшивыми дипломами летчиков в Пакистане , сообщает в понедельник информационный портал VNExpress

Издание также сообщает, что вьетнамские авиационные власти проверят дипломы всех летчиков, работающих в стране и имеющих дипломы пакистанских летных училищ, говорится в сообщении.

По словам Динь Вьет Тханга, главы Управления гражданской авиации Вьетнама, решение об отстранении пакистанских пилотов и их коллег из других стран, обучавшихся в Пакистане, вступило в силу в прошлый четверг, сообщает портал. Если проверка покажет подлинность дипломов пилотов, их восстановят в летном статусе, сообщил порталу руководитель управления.