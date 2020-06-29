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Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы
Москва вошла в топ-20 городов Европы, наиболее перспективных для инвестиций в технологии, инновации и стартапы, столица заняла 18-ю строчку из 76 позиций... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T08:23
владимир ефимов (политик)
москва
технологии
экономика
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
владимир ефимов (политик), москва, технологии, экономика

Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы

08:23 29.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаКомплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Москва вошла в топ-20 городов Европы, наиболее перспективных для инвестиций в технологии, инновации и стартапы, столица заняла 18-ю строчку из 76 позиций рейтинга Tech Cities of the Future, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"В рейтинге рассмотрены 76 европейских городов, которые оценивались с точки зрения привлечения капитала, наличия квалифицированных сотрудников и развитости инфраструктуры. Москва в этом году заняла 18-е место, а по одной из пяти категорий рейтинга, ˮЭкосистема стартаповˮ, поднялась сразу на 10-ю строчку", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Вид на Москва-сити
29 мая, 16:49Распространение нового коронавируса
Москва вошла в десятку самых развитых в мире экосистем для стартапов
По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, которые приводятся на сайте, эксперты высоко оценили возможности московской экосистемы стартапов, подтверждает достижения города в создании условий для развития технологического предпринимательства.
Отмечается, что в пятерку лидеров вошли Лондон, Париж, Дублин, Амстердам и Берлин.
Рейтинг Tech Cities of the Future 2020/21 был составлен журналом fDi Intelligence и специализированным изданием о технологиях и инновациях TNW (The Next Web) в этом году впервые.
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Владимир Ефимов (политик)МоскваТехнологииЭкономика
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