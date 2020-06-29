Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы

"В рейтинге рассмотрены 76 европейских городов, которые оценивались с точки зрения привлечения капитала, наличия квалифицированных сотрудников и развитости инфраструктуры. Москва в этом году заняла 18-е место, а по одной из пяти категорий рейтинга, ˮЭкосистема стартаповˮ, поднялась сразу на 10-ю строчку", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, которые приводятся на сайте, эксперты высоко оценили возможности московской экосистемы стартапов, подтверждает достижения города в создании условий для развития технологического предпринимательства.
Рейтинг Tech Cities of the Future 2020/21 был составлен журналом fDi Intelligence и специализированным изданием о технологиях и инновациях TNW (The Next Web) в этом году впервые.