Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы

Москва вошла в десятку самых развитых в мире экосистем для стартапов

Москва вошла в десятку самых развитых в мире экосистем для стартапов

Рейтинг Tech Cities of the Future 2020/21 был составлен журналом fDi Intelligence и специализированным изданием о технологиях и инновациях TNW (The Next Web) в этом году впервые.