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Парковки около ряда московских поликлиник на время станут бесплатными
Парковки около нескольких поликлиник Москвы на время капитального ремонта медучреждений станут бесплатными с 29 июня, сообщается в Telegram-канале пресс-службы... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T08:18
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общество
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москва, общество

Парковки около ряда московских поликлиник на время станут бесплатными

08:18 29.06.2020
268
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили на парковке в Москве
Автомобили на парковке в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобили на парковке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Парковки около нескольких поликлиник Москвы на время капитального ремонта медучреждений станут бесплатными с 29 июня, сообщается в Telegram-канале пресс-службы департамента транспорта столицы.
"Пока продолжается капитальный ремонт московских поликлиник, пациенты-автомобилисты смогут льготно использовать городские парковки около нескольких медучреждений с 29 июня", - говорится в сообщении.
Уточняется, что во время ремонта филиала №1 ДГП №52 жители района Сокольники, у которых есть резидентные разрешения, смогут без оплаты оставлять автомобили в районе Соколиная Гора на участках двух улиц.
"Для резидентов Соколиной горы ничего не поменяется. Парковки еще у трех медцентров станут бесплатными для всех автомобилистов", - уточнили в ведомстве.
Табличка платной городской парковки на одной из улиц в Москве
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