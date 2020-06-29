Парковки около ряда московских поликлиник на время станут бесплатными

"Пока продолжается капитальный ремонт московских поликлиник, пациенты-автомобилисты смогут льготно использовать городские парковки около нескольких медучреждений с 29 июня", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во время ремонта филиала №1 ДГП №52 жители района Сокольники, у которых есть резидентные разрешения, смогут без оплаты оставлять автомобили в районе Соколиная Гора на участках двух улиц.