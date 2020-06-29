https://ria.ru/20200629/1573602977.html
Цены на нефть марки Brent упали до 40,18 доллара за баррель
Цены на нефть в понедельник утром значительно снижаются на опасениях вокруг коронавируса и его влияния на спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T08:40
2020-06-29T08:40
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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цены на нефть, brent, сша, нефть, экономика
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Цены на нефть в понедельник утром значительно снижаются на опасениях вокруг коронавируса и его влияния на спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent
опускалась на 1,88% - до 40,18 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 2,21% - до 37,64 доллара за баррель.
Августовские фьючерсы на нефть марки Brent тем временем дешевели на 2% - до 40,2 доллара за баррель.
Число случаев заболевания коронавирусом по всему миру продолжает расти, что заставляет некоторые страны возвращать карантинные ограничения. Так, в США
власти Калифорнии вслед за властями Техаса и Флориды распорядились закрыть бары в нескольких округах штата, в том числе в Лос-Анджелесе. Инвесторы опасаются, что новые карантинные меры снова приведут к снижению спроса на топливо.
"Опасения второй волны живы и здоровы. Это ограничивает "бычьи" настроения, которые мы видели последние шесть-восемь недель", - сказал агентству Рейтер экономист OCBC Bank Хоуи Ли (Howie Lee). По его словам, высокие запасы нефти и возобновление роста добычи в США также оказывают давление на котировки.
"В ближайшие одну-две недели мы должны увидеть увеличение количества буровых установок, соразмерное росту добычи нефти", - считает Ли.