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В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами
Драка произошла в парламенте Тайваня между представителями правящей партии и депутатами от оппозиции, которые оккупировали трибуну спикера, сообщает Центральное РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T08:19
цай инвэнь
тайвань
гаосюн
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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цай инвэнь, тайвань, гаосюн, в мире

В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами

08:19 29.06.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на прибрежную часть города Гаосюн
Вид на прибрежную часть города Гаосюн
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Вид на прибрежную часть города Гаосюн. Архивное фото
ПЕКИН, 29 июн – РИА Новости. Драка произошла в парламенте Тайваня между представителями правящей партии и депутатами от оппозиции, которые оккупировали трибуну спикера, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.
Ранее в воскресенье представители партии Гоминьдан оккупировали трибуну спикера Законодательного юаня Тайваня, призывая главу администрации острова Цай Инвэнь отозвать кандидатуру бывшего главного секретаря администрации главы острова Чэнь Цзюй, выдвинутую на должность главы контрольного юаня (контрольной палаты). Оппозиционеры заблокировали вход в главный зал цепями и стульями.
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Потасовка произошла в понедельник утром около 11 утра, когда законодатели от правящей Демократической прогрессивной партии попытались прорваться через баррикады и захватить трибуну спикера.
В воскресенье оппозиционеры опубликовали заявление с критикой в адрес кандидатуры Чэнь Цзюй. По их заявлению, в период с 2006 по 2018 год, когда она занимала должность мэра города Гаосюн, в отношении ее административного штаба было проведено 58 проверок, что, по их мнению, ставит под сомнение ее квалификацию для руководства надзорным органом.
Сейсмограф
13 июня, 23:52
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6
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Цай ИнвэньТайваньГаосюнВ мире
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