В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами

Эксперт спрогнозировал развитие конфликта США и Китая вокруг Тайваня

Эксперт спрогнозировал развитие конфликта США и Китая вокруг Тайваня

Потасовка произошла в понедельник утром около 11 утра, когда законодатели от правящей Демократической прогрессивной партии попытались прорваться через баррикады и захватить трибуну спикера.