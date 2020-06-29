Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200629/1573602916.html
В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
Специалисты собрали за сутки 55 кубических метров топливно-водяной смеси на месте аварии на ТЭЦ в Норильске, всего с начала работ собрана 33 031 тысяча... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T08:14
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573176929_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_11936a39bdb7738750f43f540c37bfe0.jpg
https://ria.ru/20200628/1573594663.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200628/1573583971.html
красноярский край
норильск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573176929_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_11936a39bdb7738750f43f540c37bfe0.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573176929_255:0:1215:720_1400x0_80_0_0_a777c538a2ca686fa62086af68376240.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573176929_375:0:1095:720_1400x0_80_0_0_790bfb1e26b8d7f950cfc14d9c7efc80.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси

08:14 29.06.2020
165
© Фото : МЧС РФРаботы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
© Фото : МЧС РФ
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 29 июн - РИА Новости. Специалисты собрали за сутки 55 кубических метров топливно-водяной смеси на месте аварии на ТЭЦ в Норильске, всего с начала работ собрана 33 031 тысяча кубометров, сообщил журналистам представитель оперативного штаба.
"За сутки собрано топливно-водяной смеси 55 кубометров (всего 33 031 куб. м), в том числе: с акватории рек 5 кубометров (всего 25 563 куб. м); откачано из ЗУМПФов 50 кубометров (всего 7 468 куб. м)", - сказал представитель оперштаба.
Опубликовано видео с места аварии на фабрике в Норильске
Вчера, 19:57
В МЧС рассказали о расстоянии между местом утечки техводы и Норильском
По его словам, в места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 4 620 тонн загрязненного поверхностного грунта (всего 157 929 тонн). Обработано сорбентом 7,9 километра береговой линии, 15 820 "квадратов" загрязненной территории, нейтрализованной водной поверхности сорбентом (всего обработано 118,7 км береговой линии 228 720 кв.м загрязненной территории).
На ликвидации чрезвычайной ситуации работают 435 человек и 207 единиц техники. Авиационная группировка составляет четыре воздушных судна.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Кадры с места перекачки отходов с завода Норникеля в тундровую зону в Норильске
Вчера, 13:34
В Сети показали видео с места аварии на предприятии под Норильском
100001
Обсудить 0
Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
Рекомендуем
Вид на прибрежную часть города Гаосюн
В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
Строительство медцентра Минобороны
В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
Москва
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы
Рамиль Шамсутдинов
Защита Шамсутдинова намерена просить о рассмотрении дела присяжными
Узбекистан
В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
Самолет Airbus A320 авиакомпании Пакистанские авиалинии
СМИ: Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков
Собака породы хаски
Полиция завела дело после жестокого убийства хаски в Челябинской области
Прохожие на улице Инсандонг в Сеуле
В Южной Корее выявили 42 новых случая COVID-19
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга
В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
Украинский военный
В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
В лаборатории
Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
Выступление хип-хоп-исполнителя Элджея
ФАС признала рекламу концерта Элджея в Челябинске ненадлежащей
Ричард Гренелл
Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:35Президент Афганистана осудил атаку на юге страны
15:31В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19
15:29Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
15:27В Ставропольском крае назначили нового министра здравоохранения
15:27ПФР назвал число подавших заявление о выборе электронной трудовой книжки
15:27В Калининграде откроют стационар для туристов с COVID-19
15:27В Оклахоме вооруженный мужчина открыл стрельбу
15:25В Краматорске напали на офис украинской партии "Оппозиционная платформа"
15:24Адвокат Фийона намерен оспорить решение суда
15:24Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса для сборов
15:23Почти в 60 российских регионах действует запрет на посещение лесов
15:21Врач рассказала об опасности быстрого похудения
15:20Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис
15:17Саратовская область не готова к следующему этапу снятия ограничений
15:15В ДНР заявили о 29 нарушениях перемирия силовиками за неделю
15:15Раскольник Филарет намерен просить новый томос об автокефалии на Украине
15:15В Москве выставили на продажу Т-34
15:13Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19
15:12В Петербурге три человека пострадали в ДТП с автобусом
15:11Специалисты объяснили, чем опасно измерение температуры в аэропортах
Лента новостейМолния