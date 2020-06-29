В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси

"За сутки собрано топливно-водяной смеси 55 кубометров (всего 33 031 куб. м), в том числе: с акватории рек 5 кубометров (всего 25 563 куб. м); откачано из ЗУМПФов 50 кубометров (всего 7 468 куб. м)", - сказал представитель оперштаба.