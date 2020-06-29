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В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
Подготовительные работы к строительству многофункциональных медицинских центров в Пскове и Великих Луках ведутся с опережением графика, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T08:12
распространение нового коронавируса
здоровье - общество
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псковская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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здоровье - общество, министерство обороны рф (минобороны рф), псковская область

В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области

08:12 29.06.2020
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© Минобороны РФСтроительство медцентра Минобороны
Строительство медцентра Минобороны
© Минобороны РФ
Строительство медцентра Минобороны . Архивное фото
ПСКОВ, 29 июн - РИА Новости. Подготовительные работы к строительству многофункциональных медицинских центров в Пскове и Великих Луках ведутся с опережением графика, сообщает Минобороны РФ.
Ранее в бюллетене военного ведомства сообщалось, что Минобороны России по поручению президента Владимира Путина возведет два медицинских центра на 200 и 100 койко-мест в Пскове и Великих Луках.
"Военнослужащие соединения железнодорожных войск Западного военного округа (ЗВО), переброшенные в Псковскую область для выполнения подготовительных работ по возведению двух многофункциональных медицинских центров на 200 и 100 койко-мест в Пскове и Великих Луках, ведут работы с опережением графика", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего за время проведения подготовительных работ завершен срез растительного слоя объемом пять тысяч кубометров, выполнены земляные работы по разработке котлованов объемом более 15 тысяч кубических метров земли с ее вывозом и завозом песка на стройплощадки медцентров. Продолжается разработка почвы для установки фундаментных плит.
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"Все военные железнодорожники ЗВО и представители строительных организаций, задействованных в проведении работ, ежедневно проходят обязательное медицинское обследование, обеспечиваются медицинскими масками и перчатками. Подразделениями войск РХБ защиты ЗВО ежедневно проводится специальная обработка строительной техники с использованием дезинфицирующих растворов и авторазливочных станций АРС-14КМ", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что 23 июня в Псков прибыли военнослужащие из Мурманской области, где строили железную дорогу в обход обрушившегося моста под Мурманском. В Великие Луки прибыли военнослужащие и техника железнодорожных войск ЗВО из Брянска, совершив марш на штатной технике свыше 500 километров.
В сообщении говорится, что всего к работам привлечены около 60 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Псковская область
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