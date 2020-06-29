В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области

"Военнослужащие соединения железнодорожных войск Западного военного округа (ЗВО), переброшенные в Псковскую область для выполнения подготовительных работ по возведению двух многофункциональных медицинских центров на 200 и 100 койко-мест в Пскове и Великих Луках, ведут работы с опережением графика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за время проведения подготовительных работ завершен срез растительного слоя объемом пять тысяч кубометров, выполнены земляные работы по разработке котлованов объемом более 15 тысяч кубических метров земли с ее вывозом и завозом песка на стройплощадки медцентров. Продолжается разработка почвы для установки фундаментных плит.