https://ria.ru/20200629/1573602749.html
В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
Украинские силовики седьмые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T08:08
2020-06-29T08:08
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
в мире
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1
луганская народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155733/88/1557338813_0:24:1024:600_1400x0_80_0_0_92163900d7b5700667d1d12a3b5f71c9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, в мире