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В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
Украинские силовики седьмые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T08:08
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
в мире
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1
луганская народная республика
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155733/88/1557338813_0:24:1024:600_1400x0_80_0_0_92163900d7b5700667d1d12a3b5f71c9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, в мире

В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков

08:08 29.06.2020
715
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Украинские силовики седьмые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 22 июня украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 28 июня со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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