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В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
Япония выступает за сохранение нынешнего формата G7, заявил в понедельник на брифинге в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T08:06
россия
ёсихидэ суга
g7
дональд трамп
япония
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, ёсихидэ суга, g7, дональд трамп, япония, сша, в мире

В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7

08:06 29.06.2020
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© AP Photo / Shizuo KambayashiГенеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга. Архивное фото
ТОКИО, 29 июн - РИА Новости. Япония выступает за сохранение нынешнего формата G7, заявил в понедельник на брифинге в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.
"Для нашей страны, думаю, крайне важно поддерживать нынешний семисторонний формат. А вопрос о том, как проводить саммит, думаю, США согласуют сами", - сказал Суга. При этом он воздержался от раскрытия деталей нынешних дипломатических дискуссий по этому поводу.
Президент США Дональд Трамп во время брифинга возле Белого дома в Вашингтоне
2 июня, 13:22
МИД прокомментировал слова Трампа об устаревшей "Большой семерке"
Тем самым Суга ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о том, что он хочет пригласить в G7 Россию, Индию, Австралию и Южную Корею. По словам Трампа, присутствия России в G7 требует здравый смысл.
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РоссияЁсихидэ СугаG7Дональд ТрампЯпонияСШАВ мире
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