https://ria.ru/20200629/1573602714.html
В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
Япония выступает за сохранение нынешнего формата G7, заявил в понедельник на брифинге в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T08:06
2020-06-29T08:06
россия
ёсихидэ суга
g7
дональд трамп
япония
сша
в мире
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https://ria.ru/20200602/1572343979.html
1
россия
япония
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ёсихидэ суга, g7, дональд трамп, япония, сша, в мире