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В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
Более 6 миллионов рублей материальной помощи выплатили после вмешательства прокуратуры жителям села Черняево Хабаровского края, пострадавшим от паводка в 2019... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T07:51
комсомольск-на-амуре
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происшествия
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353
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комсомольск-на-амуре, хабаровск, хабаровский край, происшествия

В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты

07:51 29.06.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Паводок в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 29 июн – РИА Новости. Более 6 миллионов рублей материальной помощи выплатили после вмешательства прокуратуры жителям села Черняево Хабаровского края, пострадавшим от паводка в 2019 году и не получившим выплаты, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Ранее сообщалось, что в прошлом году из-за паводка в Хабаровском крае был объявлен режим ЧС. Уровень Амура у Хабаровска в пик паводка достигал 644 сантиметров при опасном уровне в 600 сантиметров. В Комсомольске-на-Амуре он составлял 829 сантиметров при опасной отметке в 650 сантиметров.
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"Прокуратура района имени Лазо провела проверку исполнения администрацией Черняевского сельского поселения законодательства при выплате единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от паводка в 2019 году. Установлено, что пострадавшими оказались свыше 1 тысячи жителей поселения, половина из которых не получили гарантированной материальной помощи. Органами местного самоуправления отказано в признании их пострадавшими и нуждающимися в выплате", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокурор района обратился в суд с иском к администрации о включении сельчан в списки нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи. Суд района имени Лазо требование удовлетворил, однако администрация села обжаловала это решение.
"Суд апелляционной и кассационной инстанции оставил решение суда района имени Лазо без изменения, жалобы ответчика без удовлетворения. В настоящее время, благодаря принятым прокуратурой района мерам, гражданам поселения выплачена материальная помощь на общую сумму свыше 6 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что единовременная материальная помощь составляет 10 тысяч рублей на человека.
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