В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты

"Прокуратура района имени Лазо провела проверку исполнения администрацией Черняевского сельского поселения законодательства при выплате единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от паводка в 2019 году. Установлено, что пострадавшими оказались свыше 1 тысячи жителей поселения, половина из которых не получили гарантированной материальной помощи. Органами местного самоуправления отказано в признании их пострадавшими и нуждающимися в выплате", - говорится в сообщении.