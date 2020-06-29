В Москве более 300 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более 300 тысяч человек официально зарегистрированы в столице как самозанятые, сообщается на Более 300 тысяч человек официально зарегистрированы в столице как самозанятые, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что с начала 2020 года число самозанятых москвичей выросло более чем в полтора раза. Новый статус оформили 107 тысяч человек, теперь общее количество самозанятых в столице составляет 301 тысячу человек. Чаще всего такой статус оформляют преподаватели, копирайтеры, консультанты, дизайнеры, бухгалтеры.

"Только в мае свой статус зарегистрировали 26 тысяч граждан, это рекордный показатель за месяц с начала 2019 года. Во время пандемии 194 тысячи самозанятых получили государственную поддержку почти на 500 миллионов рублей в виде возврата налога за 2019 год, - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он добавил, что предпринимателям, включая тех, кто зарегистрируется в течение всего 2020 года, предоставляется налоговый капитал, который они могут направить на уплату налогов или погашение задолженности.