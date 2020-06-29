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В Москве более 300 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые
Более 300 тысяч человек официально зарегистрированы в столице как самозанятые, сообщается на портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T07:47
москва
экономика
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
москва, экономика

В Москве более 300 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые

07:47 29.06.2020
132
CC0 / StartupStockPhotos / Мужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком
CC0 / StartupStockPhotos /
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более 300 тысяч человек официально зарегистрированы в столице как самозанятые, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Отмечается, что с начала 2020 года число самозанятых москвичей выросло более чем в полтора раза. Новый статус оформили 107 тысяч человек, теперь общее количество самозанятых в столице составляет 301 тысячу человек. Чаще всего такой статус оформляют преподаватели, копирайтеры, консультанты, дизайнеры, бухгалтеры.
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Эксперт объяснил распространение режима самозанятых на 16-летних
"Только в мае свой статус зарегистрировали 26 тысяч граждан, это рекордный показатель за месяц с начала 2019 года. Во время пандемии 194 тысячи самозанятых получили государственную поддержку почти на 500 миллионов рублей в виде возврата налога за 2019 год, - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Он добавил, что предпринимателям, включая тех, кто зарегистрируется в течение всего 2020 года, предоставляется налоговый капитал, который они могут направить на уплату налогов или погашение задолженности.
Подчеркивается, что с начала 2020 года самозанятые уплатили налогов на профессиональный доход на общую сумму 565 миллионов рублей, это на 14% больше, чем в целом за 2019 год.
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