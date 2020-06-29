https://ria.ru/20200629/1573602365.html
В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
Десятый пациент умер в Кузбассе от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, за последние сутки выявлено еще 40 новых случаев заражения, сообщает... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T07:46
2020-06-29T07:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей цивилев
киселевск
новокузнецк
кемеровская область
анжеро-судженск
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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КЕМЕРОВО, 29 июн - РИА Новости. Десятый пациент умер в Кузбассе от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, за последние сутки выявлено еще 40 новых случаев заражения, сообщает региональный оперштаб.
"Один пациент скончался. У мужчины 1953 года рождения на фоне коронавируса развилась тяжёлая форма пневмонии. Он проживал в Киселёвске", – говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 14 из которых выявлено в Кемерово, 13 – в Новокузнецке, по четыре – в Анжеро-Судженске и Белово, по одному – в Киселевске, Междуреченске, Ленинск-Кузнецком, Тисульском и Топкинском районах.
"Три пациента были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 707 у человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 945 больных коронавирусом", – написал губернатор региона Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
По данным на понедельник, всего в Кузбассе выявлены 1662 случая заражения коронавирусом. Десять человек скончались, 707 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8435 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф