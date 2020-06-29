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В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
Десятый пациент умер в Кузбассе от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, за последние сутки выявлено еще 40 новых случаев заражения, сообщает... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T07:46
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В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19

07:46 29.06.2020
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Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / РИА Новости
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Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 29 июн - РИА Новости. Десятый пациент умер в Кузбассе от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, за последние сутки выявлено еще 40 новых случаев заражения, сообщает региональный оперштаб.

"Один пациент скончался. У мужчины 1953 года рождения на фоне коронавируса развилась тяжёлая форма пневмонии. Он проживал в Киселёвске", – говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

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За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 14 из которых выявлено в Кемерово, 13 – в Новокузнецке, по четыре – в Анжеро-Судженске и Белово, по одному – в Киселевске, Междуреченске, Ленинск-Кузнецком, Тисульском и Топкинском районах.
"Три пациента были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 707 у человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 945 больных коронавирусом", – написал губернатор региона Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
По данным на понедельник, всего в Кузбассе выявлены 1662 случая заражения коронавирусом. Десять человек скончались, 707 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8435 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевКиселевскНовокузнецкКемеровская областьАнжеро-СудженскОбщество
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