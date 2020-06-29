https://ria.ru/20200629/1573602257.html
В Южной Корее открыли порт Камчхон, закрытый из-за COVID
Южнокорейский порт Камчхон, закрытый после вспышки коронавируса на российском судне Ice stream, открыли, после того как у контактных лиц – работников порта – не РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T07:36
2020-06-29T07:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
южная корея
владивосток
пусан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152059/57/1520595723_0:88:1601:988_1400x0_80_0_0_9b6d194595e8ffc9ee614dfaf596f25b.jpg
https://ria.ru/20200629/1573600317.html
южная корея
владивосток
пусан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/152059/57/1520595723_0:88:1601:988_1400x0_80_0_0_9b6d194595e8ffc9ee614dfaf596f25b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152059/57/1520595723_75:0:1430:1016_1400x0_80_0_0_e2e4530099741c14e52749a0371f5155.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152059/57/1520595723_245:0:1261:1016_1400x0_80_0_0_34c90e77d7a9dba65e1ce86c4fd9e1cf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, южная корея, владивосток, пусан
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Южнокорейский порт Камчхон, закрытый после вспышки коронавируса на российском судне Ice stream, открыли, после того как у контактных лиц – работников порта – не подтвердился COVID-19, сообщил РИА Новости представитель судовладельца "Рефтрансфлот".
Ранее стало известно о коронавирусе у 16 членов экипажа российского судна-рефрижератора Ice stream, прибывшего в Пусан
из Владивостока
. По предварительным данным, COVID-19 подтвердился у предыдущего капитана судна, который ранее сошёл на берег в России. Всех контактных лиц в порту изолировали. Как сообщал РИА Новости представитель "Рефтрансфлот", 16 российских моряков с судна Ice stream, у которых подтвержден коронавирус, госпитализированы, порт Камчхон закрыт. Еще пять членов экипажа повторно проверяют на заболевание. Также судовладелец отмечал, что разгрузка судна шла бесконтактным способом.
"Бесконтактную разгрузку (в порту) разрешили… Порт открыли, работать он начал, потому что у 76 корейцев, которые якобы находились в контакте (с российскими моряками), тест отрицательный", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что сейчас никто не хочет заниматься разгрузкой Ice stream, и пока груз просто считают, вопрос решается.
"Из пяти человек, которые оставались на судне, после проведения повторных тестов еще у двоих подтвердился коронавирус, их госпитализировали. Оставшиеся три человека изолированы в гостиницу для иностранцев. Все заболевшие чувствуют себя хорошо. Жалоб особых нет", - отметил он. Безопасность жизнедеятельности Ice stream обеспечивают пять моряков с другого судна компании.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.