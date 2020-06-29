В Южной Корее открыли порт Камчхон, закрытый из-за COVID

ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Южнокорейский порт Камчхон, закрытый после вспышки коронавируса на российском судне Ice stream, открыли, после того как у контактных лиц – работников порта – не подтвердился COVID-19, сообщил РИА Новости представитель судовладельца "Рефтрансфлот".

Ранее стало известно о коронавирусе у 16 членов экипажа российского судна-рефрижератора Ice stream, прибывшего в Пусан из Владивостока . По предварительным данным, COVID-19 подтвердился у предыдущего капитана судна, который ранее сошёл на берег в России. Всех контактных лиц в порту изолировали. Как сообщал РИА Новости представитель "Рефтрансфлот", 16 российских моряков с судна Ice stream, у которых подтвержден коронавирус, госпитализированы, порт Камчхон закрыт. Еще пять членов экипажа повторно проверяют на заболевание. Также судовладелец отмечал, что разгрузка судна шла бесконтактным способом.

"Бесконтактную разгрузку (в порту) разрешили… Порт открыли, работать он начал, потому что у 76 корейцев, которые якобы находились в контакте (с российскими моряками), тест отрицательный", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сейчас никто не хочет заниматься разгрузкой Ice stream, и пока груз просто считают, вопрос решается.

"Из пяти человек, которые оставались на судне, после проведения повторных тестов еще у двоих подтвердился коронавирус, их госпитализировали. Оставшиеся три человека изолированы в гостиницу для иностранцев. Все заболевшие чувствуют себя хорошо. Жалоб особых нет", - отметил он. Безопасность жизнедеятельности Ice stream обеспечивают пять моряков с другого судна компании.