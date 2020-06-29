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В Южной Корее открыли порт Камчхон, закрытый из-за COVID
Южнокорейский порт Камчхон, закрытый после вспышки коронавируса на российском судне Ice stream, открыли, после того как у контактных лиц – работников порта – не РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T07:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
южная корея
владивосток
пусан
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, южная корея, владивосток, пусан

В Южной Корее открыли порт Камчхон, закрытый из-за COVID

07:36 29.06.2020
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CC BY 2.0 / Richard Fisher / Sunrise over BusanПорт в Пусане
Порт в Пусане
CC BY 2.0 / Richard Fisher / Sunrise over Busan
Порт в Пусане. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Южнокорейский порт Камчхон, закрытый после вспышки коронавируса на российском судне Ice stream, открыли, после того как у контактных лиц – работников порта – не подтвердился COVID-19, сообщил РИА Новости представитель судовладельца "Рефтрансфлот".
Ранее стало известно о коронавирусе у 16 членов экипажа российского судна-рефрижератора Ice stream, прибывшего в Пусан из Владивостока. По предварительным данным, COVID-19 подтвердился у предыдущего капитана судна, который ранее сошёл на берег в России. Всех контактных лиц в порту изолировали. Как сообщал РИА Новости представитель "Рефтрансфлот", 16 российских моряков с судна Ice stream, у которых подтвержден коронавирус, госпитализированы, порт Камчхон закрыт. Еще пять членов экипажа повторно проверяют на заболевание. Также судовладелец отмечал, что разгрузка судна шла бесконтактным способом.
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"Бесконтактную разгрузку (в порту) разрешили… Порт открыли, работать он начал, потому что у 76 корейцев, которые якобы находились в контакте (с российскими моряками), тест отрицательный", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что сейчас никто не хочет заниматься разгрузкой Ice stream, и пока груз просто считают, вопрос решается.
"Из пяти человек, которые оставались на судне, после проведения повторных тестов еще у двоих подтвердился коронавирус, их госпитализировали. Оставшиеся три человека изолированы в гостиницу для иностранцев. Все заболевшие чувствуют себя хорошо. Жалоб особых нет", - отметил он. Безопасность жизнедеятельности Ice stream обеспечивают пять моряков с другого судна компании.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяВладивостокПусан
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