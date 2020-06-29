В Киргизии число выявленных случаев COVID-19 превысило пять тысяч

БИШКЕК, 29 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии превысило пять тысяч, сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 29 июня 2020 года по республике зарегистрировано 269 новых случаев СOVID-19, 138 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались три человека - женщина 1964 года рождения и двое мужчин 1953 и 1959 годов. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 52 пациента. На стационарном лечении остаются 716 человек, из которых 26 - в реанимации.
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 44 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 783 работников медицинской сферы.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 5017. Умерли 50 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2294 пациента.
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