В Киргизии число выявленных случаев COVID-19 превысило пять тысяч

"На 29 июня 2020 года по республике зарегистрировано 269 новых случаев СOVID-19, 138 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались три человека - женщина 1964 года рождения и двое мужчин 1953 и 1959 годов. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 52 пациента. На стационарном лечении остаются 716 человек, из которых 26 - в реанимации.