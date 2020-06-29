Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573601843.html
В Киргизии число выявленных случаев COVID-19 превысило пять тысяч
Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии превысило пять тысяч, сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T07:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
киргизия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_0:129:3183:1919_1400x0_80_0_0_27262c9bb9bf8ff0e1a14fbbeaa4ec90.jpg
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_0:129:3183:1919_1400x0_80_0_0_27262c9bb9bf8ff0e1a14fbbeaa4ec90.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_227:0:2958:2048_1400x0_80_0_0_fa9c1cccb281bcdc604a37878bc10994.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_568:0:2616:2048_1400x0_80_0_0_f5e8bdaf0fadb315a33ed86a627c5299.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, киргизия

В Киргизии число выявленных случаев COVID-19 превысило пять тысяч

07:23 29.06.2020
1323
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБишкек, Киргизия
Бишкек, Киргизия
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Бишкек, Киргизия. Архивное фото
БИШКЕК, 29 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии превысило пять тысяч, сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 29 июня 2020 года по республике зарегистрировано 269 новых случаев СOVID-19, 138 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались три человека - женщина 1964 года рождения и двое мужчин 1953 и 1959 годов. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 52 пациента. На стационарном лечении остаются 716 человек, из которых 26 - в реанимации.
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 44 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 783 работников медицинской сферы.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 5017. Умерли 50 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2294 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Киргизия
Рекомендуем
Женщина в защитной маске проходит мимо граффити после ослабления карантинных мер в Мумбаи
В Индии число случаев коронавируса увеличилось за сутки на 19,4 тысячи
Города России. Саратов
В Саратовском музее рассказали о подготовке к празднованию его 135-летия
Государственный флаг КНР в Пекине
Китай выразил США протест из-за давления на китайские компании
Порт в Пусане
В Южной Корее открыли порт Камчхон, закрытый из-за COVID
Врач в реанимации
Более 120 человек лечатся от COVID в инфекционной больнице №2 в Москве
Шасси пассажирского самолета
Названа причина ЧП с самолетом "Эйр Астаны" в 2018 году
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Москве
Два человека погибли в ДТП на МКАД
Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.
Нацбанк Казахстана переехал из Алма-Аты в Нур-Султан
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Забайкалье число выявленных случаев COVID-19 достигло 3100
Ричард Гренелл
Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
Вид на Саратов
Саратовский художественный музей перенес празднование 135-летия
Новосибирск
В Новосибирской области коронавирус нашли еще у 107 человек
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга
В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
В лаборатории
Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:31В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19
15:29Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
15:27В Ставропольском крае назначили нового министра здравоохранения
15:27ПФР назвал число подавших заявление о выборе электронной трудовой книжки
15:27В Калининграде откроют стационар для туристов с COVID-19
15:27В Оклахоме вооруженный мужчина открыл стрельбу
15:25В Краматорске напали на офис украинской партии "Оппозиционная платформа"
15:24Адвокат Фийона намерен оспорить решение суда
15:24Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса для сборов
15:23Почти в 60 российских регионах действует запрет на посещение лесов
15:21Врач рассказала об опасности быстрого похудения
15:20Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис
15:17Саратовская область не готова к следующему этапу снятия ограничений
15:15В ДНР заявили о 29 нарушениях перемирия силовиками за неделю
15:15Раскольник Филарет намерен просить новый томос об автокефалии на Украине
15:15В Москве выставили на продажу Т-34
15:13Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19
15:12В Петербурге три человека пострадали в ДТП с автобусом
15:11Специалисты объяснили, чем опасно измерение температуры в аэропортах
15:09Путин и Лукашенко 30 июня примут участие в открытии Ржевского мемориала
Лента новостейМолния