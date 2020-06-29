В Индии число случаев коронавируса увеличилось за сутки на 19,4 тысячи

Женщина в защитной маске проходит мимо граффити после ослабления карантинных мер в Мумбаи. Архивное фото

Женщина в защитной маске проходит мимо граффити после ослабления карантинных мер в Мумбаи

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло на 19,4 тысячи и составляет 548 318, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным ведомства, лечение в стране проходят 210 120 человек, выздоровели 321 722 человека (12 010 за сутки), умерли 16 475 (380 за сутки).

В воскресенье сообщалось о 528 859 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 19,9 тысячи), днем ранее – 508 953 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 18,5 тысячи). Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших.

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев заболевания – 164 626 (5 493 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел столичный округ Дели , где выявлены 83 077 заболевших (2 889 за сутки). На третьем месте штат Тамилнад : 82 275 заболевших (3 943‬‬ за сутки).

Несмотря на рост числа заболевших ранее власти страны распорядились начать постепенный выход из режима изоляции там, где число заболеваний минимально. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. В тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса - там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, - режим изоляции продлен до 30 июня.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.