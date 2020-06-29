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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573601786.html
В Индии число случаев коронавируса увеличилось за сутки на 19,4 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло на 19,4 тысячи и составляет 548 318, свидетельствуют данные министерства... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T07:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тамилнад
махараштра
воз
дели
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, тамилнад, махараштра, воз, дели

В Индии число случаев коронавируса увеличилось за сутки на 19,4 тысячи

07:19 29.06.2020
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© REUTERS / Hemanshi KamaniЖенщина в защитной маске проходит мимо граффити после ослабления карантинных мер в Мумбаи
Женщина в защитной маске проходит мимо граффити после ослабления карантинных мер в Мумбаи
© REUTERS / Hemanshi Kamani
Женщина в защитной маске проходит мимо граффити после ослабления карантинных мер в Мумбаи. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло на 19,4 тысячи и составляет 548 318, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По данным ведомства, лечение в стране проходят 210 120 человек, выздоровели 321 722 человека (12 010 за сутки), умерли 16 475 (380 за сутки).
В воскресенье сообщалось о 528 859 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 19,9 тысячи), днем ранее – 508 953 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 18,5 тысячи). Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших.
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Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев заболевания – 164 626 (5 493 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел столичный округ Дели, где выявлены 83 077 заболевших (2 889 за сутки). На третьем месте штат Тамилнад: 82 275 заболевших (3 943‬‬ за сутки).
Несмотря на рост числа заболевших ранее власти страны распорядились начать постепенный выход из режима изоляции там, где число заболеваний минимально. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. В тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса - там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, - режим изоляции продлен до 30 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТамилнадМахараштраВОЗДели
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