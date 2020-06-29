https://ria.ru/20200629/1573601757.html
Два человека погибли в ДТП на МКАД
Легковушка врезалась в грузовик на МКАД в Москве, погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T07:18
2020-06-29T07:18
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия