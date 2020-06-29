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Два человека погибли в ДТП на МКАД
Легковушка врезалась в грузовик на МКАД в Москве, погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T07:18
москва
происшествия
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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60
москва, происшествия

Два человека погибли в ДТП на МКАД

07:18 29.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Москве
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Легковушка врезалась в грузовик на МКАД в Москве, погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Авария произошла в понедельник утром на 7-м километре внешней стороны автодороги.
"Легковая машина столкнулась с грузовиком. Погиб водитель и пассажир", - сказали в пресс-службе.
По данным столичного дептранса, движение транспорта в районе ДТП затруднено.
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