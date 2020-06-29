В Новосибирской области коронавирус нашли еще у 107 человек

"Всего лабораторно подтвержденных случаев коронавируса на территории Новосибирской области 5876. За последнюю неделю - 734 случая, за последние сутки - 107. Выздоровевших 3392 человека, за последние сутки 24 человека. Летальных случаев 93, за неделю - 21, за последние сутки двое", - сказала она.

"У нас пошел рост коронавирусной инфекции в конце мая, с 25 мая… Сейчас пошло снижение - 734. Ситуация, конечно, остается сложной, но тем не менее есть позитивная динамика по уменьшению темпов прироста", - сказал он.