Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573601670.html
В Новосибирской области коронавирус нашли еще у 107 человек
Более 100 новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались два человека, сообщила в понедельник на... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T07:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новосибирск
новосибирская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571484144_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_aeee5b4056e530d0354ae63e06b1b1f7.jpg
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571484144_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_aeee5b4056e530d0354ae63e06b1b1f7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571484144_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_790aaa3b4d9d3d6da363e719f076c409.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571484144_142:0:2190:2048_1400x0_80_0_0_280bf6f7f03c75972191739785b38598.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новосибирск, новосибирская область

В Новосибирской области коронавирус нашли еще у 107 человек

07:07 29.06.2020 (обновлено: 07:10 29.06.2020)
4405
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовосибирск
Новосибирск
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Новосибирск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 29 июн - РИА Новости. Более 100 новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались два человека, сообщила в понедельник на оперативном совещании в облправительстве замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.
"Всего лабораторно подтвержденных случаев коронавируса на территории Новосибирской области 5876. За последнюю неделю - 734 случая, за последние сутки - 107. Выздоровевших 3392 человека, за последние сутки 24 человека. Летальных случаев 93, за неделю - 21, за последние сутки двое", - сказала она.
По словам чиновницы, под меднаблюдением в настоящее время находятся 1123 человека. От коронавируса лечатся амбулаторно 1057. В стационарах Новосибирска в отделениях реанимации находятся 78 пациентов из них 22 – на искусственной вентиляции легких.
В свою очередь, глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов отметил, что за прошедшую неделю было зарегистрировано 734 новых случая коронавирусной инфекции, что на 1,8% ниже показателя предыдущей недели.
"У нас пошел рост коронавирусной инфекции в конце мая, с 25 мая… Сейчас пошло снижение - 734. Ситуация, конечно, остается сложной, но тем не менее есть позитивная динамика по уменьшению темпов прироста", - сказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
211204
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)НовосибирскНовосибирская область
Рекомендуем
Врач в реанимации
Более 120 человек лечатся от COVID в инфекционной больнице №2 в Москве
Женщина в защитной маске проходит мимо граффити после ослабления карантинных мер в Мумбаи
В Индии число случаев коронавируса увеличилось за сутки на 19,4 тысячи
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Забайкалье число выявленных случаев COVID-19 достигло 3100
Вид на Саратов
Саратовский художественный музей перенес празднование 135-летия
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Москве
Два человека погибли в ДТП на МКАД
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Главврач Коммунарки прокомментировал данные о мешках для трупов
Бишкек, Киргизия
В Киргизии число выявленных случаев COVID-19 превысило пять тысяч
Ричард Гренелл
Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
Города России. Саратов
В Саратовском музее рассказали о подготовке к празднованию его 135-летия
Государственный флаг КНР в Пекине
Китай выразил США протест из-за давления на китайские компании
Порт в Пусане
В Южной Корее открыли порт Камчхон, закрытый из-за COVID
Шасси пассажирского самолета
Названа причина ЧП с самолетом "Эйр Астаны" в 2018 году
Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.
Нацбанк Казахстана переехал из Алма-Аты в Нур-Султан
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В ФРГ число случаев заражения COVID-19 возросло на 262 за сутки
Вид с моря на Гонконг
СМИ: китайский парламент проголосует за закон нацбезопасности Гонконга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:31В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19
15:29Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
15:27В Ставропольском крае назначили нового министра здравоохранения
15:27ПФР назвал число подавших заявление о выборе электронной трудовой книжки
15:27В Калининграде откроют стационар для туристов с COVID-19
15:27В Оклахоме вооруженный мужчина открыл стрельбу
15:25В Краматорске напали на офис украинской партии "Оппозиционная платформа"
15:24Адвокат Фийона намерен оспорить решение суда
15:24Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса для сборов
15:23Почти в 60 российских регионах действует запрет на посещение лесов
15:21Врач рассказала об опасности быстрого похудения
15:20Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис
15:17Саратовская область не готова к следующему этапу снятия ограничений
15:15В ДНР заявили о 29 нарушениях перемирия силовиками за неделю
15:15Раскольник Филарет намерен просить новый томос об автокефалии на Украине
15:15В Москве выставили на продажу Т-34
15:13Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19
15:12В Петербурге три человека пострадали в ДТП с автобусом
15:11Специалисты объяснили, чем опасно измерение температуры в аэропортах
15:09Путин и Лукашенко 30 июня примут участие в открытии Ржевского мемориала
Лента новостейМолния