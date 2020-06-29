В Новосибирской области коронавирус нашли еще у 107 человек

НОВОСИБИРСК, 29 июн - РИА Новости. Более 100 новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались два человека, сообщила в понедельник на оперативном совещании в облправительстве замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.
"Всего лабораторно подтвержденных случаев коронавируса на территории Новосибирской области 5876. За последнюю неделю - 734 случая, за последние сутки - 107. Выздоровевших 3392 человека, за последние сутки 24 человека. Летальных случаев 93, за неделю - 21, за последние сутки двое", - сказала она.
По словам чиновницы, под меднаблюдением в настоящее время находятся 1123 человека. От коронавируса лечатся амбулаторно 1057. В стационарах Новосибирска в отделениях реанимации находятся 78 пациентов из них 22 – на искусственной вентиляции легких.
В свою очередь, глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов отметил, что за прошедшую неделю было зарегистрировано 734 новых случая коронавирусной инфекции, что на 1,8% ниже показателя предыдущей недели.
"У нас пошел рост коронавирусной инфекции в конце мая, с 25 мая… Сейчас пошло снижение - 734. Ситуация, конечно, остается сложной, но тем не менее есть позитивная динамика по уменьшению темпов прироста", - сказал он.
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