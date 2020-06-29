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Более 120 человек лечатся от COVID в инфекционной больнице №2 в Москве
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 565 человек, у 121 из них подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T07:05
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

Более 120 человек лечатся от COVID в инфекционной больнице №2 в Москве

07:05 29.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в реанимации
Врач в реанимации
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в реанимации. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 565 человек, у 121 из них подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.

"В больнице 565 человек (в том числе 14 в реанимации), из них: 190 человек с подозрением на COVID/121 случай подтвержден лабораторно, из них: 10/9 детей, 11/11 беременных, рожениц и родильниц, 6/4 человека в хирургическом отделении, 7/7 пациентов в реанимации (на ИВЛ 1)", - написала она в Facebook.

Краснова также добавила, что за сутки в больницу поступило 42 человека, из них семеро с COVID-19. Также были выписаны 13 человек, из них трое вылечились от новой коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСветлана Краснова (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
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