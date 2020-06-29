Более 120 человек лечатся от COVID в инфекционной больнице №2 в Москве

"В больнице 565 человек (в том числе 14 в реанимации), из них: 190 человек с подозрением на COVID/121 случай подтвержден лабораторно, из них: 10/9 детей, 11/11 беременных, рожениц и родильниц, 6/4 человека в хирургическом отделении, 7/7 пациентов в реанимации (на ИВЛ 1)", - написала она в Facebook.