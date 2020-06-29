https://ria.ru/20200629/1573601635.html
Более 120 человек лечатся от COVID в инфекционной больнице №2 в Москве
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 565 человек, у 121 из них подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T07:05
2020-06-29T07:05
распространение нового коронавируса
светлана краснова (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572762063_0:224:2527:1645_1400x0_80_0_0_195c1c5e99c957822dbf410e7e06154f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва