Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200629/1573601479.html
Китай выразил США протест из-за давления на китайские компании
Пекин выражает протест США из-за безосновательного давления на китайские предприятия и призывает Вашингтон прекратить подобную практику, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T06:45
министерство обороны сша
мид кнр
huawei technologies
китай
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152718/27/1527182712_0:227:3071:1954_1400x0_80_0_0_cdaa0451ef23fbfd4bf377dbc357e911.jpg
https://ria.ru/20200628/1573598678.html
китай
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152718/27/1527182712_0:227:3071:1954_1400x0_80_0_0_cdaa0451ef23fbfd4bf377dbc357e911.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152718/27/1527182712_185:0:2916:2048_1400x0_80_0_0_3f76dabf75df4edd14225bf28cde66da.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152718/27/1527182712_526:0:2574:2048_1400x0_80_0_0_2ebacf09e69c88918c532d4920da29b4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны сша, мид кнр, huawei technologies, китай, вашингтон (город), сша, в мире

Китай выразил США протест из-за давления на китайские компании

06:45 29.06.2020
2068
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкГосударственный флаг КНР в Пекине
Государственный флаг КНР в Пекине
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Государственный флаг КНР в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 29 июн - РИА Новости. Пекин выражает протест США из-за безосновательного давления на китайские предприятия и призывает Вашингтон прекратить подобную практику, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР на фоне сообщений о возможном введении санкций в отношении ряда китайских компаний.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ сообщило, что Пентагон составил список компаний КНР, против которых могут быть введены новые американские санкции. Согласно агентству, министерство обороны США подготовило список из 20 китайских компаний, которые, как считают в Вашингтоне, "находятся под контролем или принадлежат Народно-освободительной армии Китая". Сообщается, что этот список, в частности, включает в себя телекоммуникационные компании Huawei и Hikvision, а также сотовые операторы China Mobile и China Telecom.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 23:49
США и Китай ведут серьезную борьбу за передел мира, считает Лукашенко
"Касательно необоснованного давления, которое американская сторона оказывает на китайские предприятия, мы уже многократно выражали свою позицию. Хотели бы еще раз подчеркнуть, что США вновь и вновь обобщают концепцию национальной безопасности, злоупотребляют государственной властью и оказывают давление на отдельные китайские предприятия, все это идет вразрез с принципами рыночной экономики, которые США всегда восхваляли. Китай выражает в отношении этого решительный протест", - заявили в пресс-службе ведомства.
В китайском МИД подчеркнули, что "Пекин призывает США прекратить безосновательное давление на китайские компании, а также обеспечить честные, справедливые и недискриминационные условия для нормальной работы китайских компаний в США".
3761001
Обсудить 0
Министерство обороны СШАМИД КНРHuawei TechnologiesКитайВашингтон (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Вид с моря на Гонконг
СМИ: китайский парламент проголосует за закон нацбезопасности Гонконга
Военнослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар в Афганистане
Разведка США сочла данные о "сговоре" России с талибами недостоверными
Военная техники перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Китайская газета оценила "смертоносные машины" на параде Победы в Москве
Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.
Нацбанк Казахстана переехал из Алма-Аты в Нур-Султан
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга
В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
Ричард Гренелл
Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
Американские военные на юго-востоке Афганистана
WP: из-за "сговора" России и талибов погибли несколько военных США
Шасси пассажирского самолета
Названа причина ЧП с самолетом "Эйр Астаны" в 2018 году
Американские доллары
Tesla перестала получать субсидии от властей США, заявил Илон Маск
Угон автомобиля
Названы шесть признаков готовящегося угона автомобиля
Девушка на одной из улиц в Москве
Эксперт рассказал, почему надо отключать геолокацию на смартфоне
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Забайкалье число выявленных случаев COVID-19 достигло 3100
Международный поезд сообщением Москва - Берлин - Париж
Дитрих назвал условия возобновления международных ж/д перевозок
Американские военные на юго-востоке Афганистана
Это не Россия. Кто истинный организатор охоты за скальпами американцев
Сбор урожая
В Финляндию на сбор урожая приедут девять тысяч украинцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:31В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19
15:29Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
15:27В Ставропольском крае назначили нового министра здравоохранения
15:27ПФР назвал число подавших заявление о выборе электронной трудовой книжки
15:27В Калининграде откроют стационар для туристов с COVID-19
15:27В Оклахоме вооруженный мужчина открыл стрельбу
15:25В Краматорске напали на офис украинской партии "Оппозиционная платформа"
15:24Адвокат Фийона намерен оспорить решение суда
15:24Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса для сборов
15:23Почти в 60 российских регионах действует запрет на посещение лесов
15:21Врач рассказала об опасности быстрого похудения
15:20Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис
15:17Саратовская область не готова к следующему этапу снятия ограничений
15:15В ДНР заявили о 29 нарушениях перемирия силовиками за неделю
15:15Раскольник Филарет намерен просить новый томос об автокефалии на Украине
15:15В Москве выставили на продажу Т-34
15:13Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19
15:12В Петербурге три человека пострадали в ДТП с автобусом
15:11Специалисты объяснили, чем опасно измерение температуры в аэропортах
15:09Путин и Лукашенко 30 июня примут участие в открытии Ржевского мемориала
Лента новостейМолния