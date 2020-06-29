Китай выразил США протест из-за давления на китайские компании

США и Китай ведут серьезную борьбу за передел мира, считает Лукашенко

США и Китай ведут серьезную борьбу за передел мира, считает Лукашенко

В китайском МИД подчеркнули, что "Пекин призывает США прекратить безосновательное давление на китайские компании, а также обеспечить честные, справедливые и недискриминационные условия для нормальной работы китайских компаний в США".