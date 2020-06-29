В Забайкалье число выявленных случаев COVID-19 достигло 3100

КРАСНОЯРСК, 29 июн - РИА Новости. За сутки в Забайкальском крае выявлены 62 случая заболевания коронавирусом, с начала пандемии заразились 3100 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
"На 29 июня в Забайкальском крае число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 3100 (62 за последние сутки). 1854 человек из них вылечены и выписаны из медучреждений (7 за сутки). Новых летальных исходов не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
С начала пандемии умер 41 человек. Заболевание зарегистрировано в Чите и Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском и Приаргунском районах края.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.