В Забайкалье число выявленных случаев COVID-19 достигло 3100

"На 29 июня в Забайкальском крае число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 3100 (62 за последние сутки). 1854 человек из них вылечены и выписаны из медучреждений (7 за сутки). Новых летальных исходов не зарегистрировано", - говорится в сообщении.