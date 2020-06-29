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В Забайкалье число выявленных случаев COVID-19 достигло 3100
За сутки в Забайкальском крае выявлены 62 случая заболевания коронавирусом, с начала пандемии заразились 3100 человек, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T06:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
агинское
петровск-забайкальский
забайкальский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, агинское, петровск-забайкальский, забайкальский край

В Забайкалье число выявленных случаев COVID-19 достигло 3100

06:25 29.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 29 июн - РИА Новости. За сутки в Забайкальском крае выявлены 62 случая заболевания коронавирусом, с начала пандемии заразились 3100 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
"На 29 июня в Забайкальском крае число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 3100 (62 за последние сутки). 1854 человек из них вылечены и выписаны из медучреждений (7 за сутки). Новых летальных исходов не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
С начала пандемии умер 41 человек. Заболевание зарегистрировано в Чите и Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском и Приаргунском районах края.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19АгинскоеПетровск-ЗабайкальскийЗабайкальский край
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