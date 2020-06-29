СМИ: китайский парламент проголосует за закон нацбезопасности Гонконга

ПЕКИН, 29 июн - РИА Новости. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа Китая , в понедельник, вероятнее всего, проголосует и примет законопроект о национальной безопасности Гонконга , пишет газета Global Times

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва приняли 28 мая "Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегировала Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга.

Как пишет издание со ссылкой на представителя Гонконга, обсуждения среди законодателей завершилось общим консенсусом относительно законопроекта. По словам еще одного законодателя от Гонконга, большинство членов Постоянного комитета ВСНП выступают за скорейшее завершение обсуждения документа.

В общей сложности депутаты, в том числе более 10 представителей от Гонконга, провели шесть раундов обсуждений черновика законопроекта. Сообщается, что в каждой группе присутствовали один или два гонконгских депутата для того, чтобы обеспечить учет мнения общественности Гонконга.

"Законопроект будет вынесен на голосование на этой сессии и, вероятнее всего, будет принят, шансы на это более 99,9%", - приводит издание слова гонконгского депутата.

Законопроект еще на стадии предложения вызвал шквал критики и недовольства среди антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые считают, что он подрывает автономию специального административного района.

В тексте законопроекта четко оговаривается основные обязательства центрального правительства Китая по вопросам, связанным с национальной безопасностью, а также конституционная ответственность Гонконга за поддержание национальной безопасности.